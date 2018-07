10 દિવસની માસૂમને સિમેન્ટની બોરીમાં ફેંકીને જતી રહી મા; ભૂખથી પડતા'તા દોરા, ડોક્ટરોએ બચાવી

કોટા (રાજસ્થાન): શહેરમાં એકવાર ફરી માની મમતાને શરમમાં મૂકતો મામલો સામે આવ્યો છે. સડક પર કોઇ નિર્દયી માતાએ કપડામાં લપેટીને એક માસૂમ બાળકીને સિમેન્ટની બોરી પર નાખીને જતી રહી. માસૂમ બાળકી અત્યારે ફક્ત 10-12 દિવસોની જ છે, જેને તે અભાગણી માએ ફેંકી દીધી. એ બાળકી જેને તેણે 9 મહિના સુધી પેટમાં રાખી હતી. પોલીસે કહ્યું- સંપન્ન પરિવારની બાળકી લાગે છે - સોમવારે સવારે લગભગ 7 વાગે લોકોએ સડક પર પડેલી બોરીમાં હલન-ચલન થતું જોયું અને રડવાનો અવાજ સાંભળ્યો એટલે પોલીસને સૂચના આપી. રાહદારીઓની મદદથી લોકોએ માસૂમ બાળકીને બોરીમાંથી બહાર કાઢી અને જે.કે. લોન હોસ્પિટલ લઇને ગયા. ડોક્ટરોએ બાળકીને આઇસીયુમાં દાખલ કરી દીધી. - બીજી બાજુ કુન્હાડી સીઆઇ મુનિન્દ્ર સિંહનું કહેવું છે કે અમે કેસ નોંધી લીધો છે. પોલીસ ટીમો સીસીટીવી કેમેરાની ફૂટેજ ચેક કરી રહી છે. વિસ્તારના લોકો સાથે પૂછપરછ થઇ રહી છે. આ કામ જેનું પણ છે, અમે તેની ધરપકડ જરૂરથી કરીશું.

- પોલીસનું કહેવું છે કે બાળકીને જોતાં તે સંપન્ન પરિવારની લાગે છે, જેને માતા પણ સુરક્ષિત છોડીને ગઇ છે. માતાએ તેને ઝાડીઓમાં કે ગટરમાં નથી ફેંકી. તે સમાજમાં બદનામી કે અન્ય કોઇ કારણસર તેને અપનાવવામાં ખચકાઇ રહી હશે. આ પણ વાંચો: પેસેન્જર ટ્રેનમાંથી મળી 5 દિ'ની બાળકી, ભગવાન બનીને પોલીસ ઈન્સપેક્ટરે કરી મદદ બાળકી ખતરાની બહાર, માનું દૂધ નથી મળ્યું એટલે શુગરની ઉણપ - આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર ડૉ. ગોપીકિશન શર્માએ જણાવ્યું કે માસૂમને જ્યારે અમારી પાસે લાવવામાં આવી ત્યારે તેને શરીરમાં ધ્રુજારી થઇ રહી હતી. તેને મેડિકલ ભાષામાં ટ્રેમોર કહે છે, જે દોરા પહેલાની પરિસ્થિતિ છે. બાળકીના શરીરમાં શુગરની ઉણપ છે, જે માનું દૂધ ન મળવાને કારણે આવે છે. - આ બાળકીને માતા દ્વારા યોગ્ય રીતે બ્રેસ્ટફીડીંગ નથી મળી શક્યું. બાળકીને શ્વાસ લેવામાં પ્રોબ્લેમ થઇ રહ્યો હતો અને તે બીમાર હતી. સૌથી સારું એ છે કે તેને હજુ સુધી ઓક્સિજન આપવાની જરૂર નથી પડી.

- અમે તેને લગભગ એક અઠવાડિયા સુધી અમારી દેખરેખમાં રાખીશું. તેને દૂધ આપવાનું શરુ કરી દીધું છે. બાળકી હાલ ખતરાની બહાર છે અને અમારો સંપૂર્ણ પ્રયાસ રહેશે કે બાળકી જલ્દીથી સ્વસ્થ થઇ જાય. ઓળખાણ આપ્યા વગર સરકારી ઘોડિયામાં છોડી શકો છો બાળકો - જે માતા ઓળખ છુપાવવા માટે માસૂમોને અનાથની જેમ ફેંકીને જાય છે, તેઓ આવું કરીને પોતાના જ અંશ સાથે રમત કરી રહી છે. આ માટે સરકારે વિકલ્પ આપ્યો છે. એવા માતા-પિતા બાળકોને સુરક્ષિત ઘોડિયામાં છોડીને જઇ શકે છે. - જે.કે. લોન અને મેડિકલ કોલેજમાં સરકારી ઘોડિયાઓ છે. કરણીનગર વિકાસ સમિતિની બહાર પણ ઘોડિયું લગાવ્યું છે. બાળકોને ઘોડિયામાં નાખતાં જ સાયરન વાગશે અને કર્મચારી બાળકને અંદર લઇ જશે. આમ કરવાથી ઓળખ પણ છતી નહીં થાય અને કોઇ કાર્યવાહી પણ નહીં થાય.

