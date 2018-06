સાસુના તેવર જોઇ દુલ્હને પાછી વાળી જાન, કહ્યું- 'લગ્ન પહેલા ધમકાવે છે, સાસરે જઉં તો શું ન કરે?'

જમશેદપુર: લગ્નમાં જમવાની પ્લેટ્સ ખૂટી તો સાસુએ થનારી વહુને લગ્ન પછી જોઇ લેવાની ધમકી આપી. સાસુના આવા તેવર જોઇને માંડવામાં બેઠેલી દુલ્હને લગ્ન કરવાની ના પાડી દીધી. કન્યાએ કહ્યું, થનારી સાસુ અત્યારથી જ આવી ધમકી આપે છે તો સાસરે જવા પર તો કંઇપણ કરી શકે છે. પોલીસ સ્ટેશનમાં બંને પક્ષો વચ્ચે સમાધાન થયું. કન્યાપક્ષના ખર્ચાને વરપક્ષ દ્વારા પાછો આપવાની શરત પર આ સંબંધ તૂટી ગયો. આ હતો આખો મામલો - મામલો બુધવારનો છે. જમશેદપુર નિવાસી બર્મન પરિવારે દીકરીના લગ્ન અમિત કુમાર સાથે નક્કી કર્યા હતા. કન્યાપક્ષના લોકોએ લગ્ન માટે શહેરનો સૌથી મોંઘો ડોલફિન મેરેજ હોલ બુક કરાવ્યો હતો. બંને પરિવારોએ પહેલા જ નક્કી કર્યું હતું કે કયા પક્ષના લોકો કેટલી સંખ્યામાં આવશે. - વરપક્ષના 200 લોકો આવશે એવું નક્કી થયું હતું, પરંતુ જાનમાં 250 લોકો આવી ગયા, પરિણામે ડિનરની પ્લેટ્સ ખૂટી પડી. ત્યારબાદ જાનૈયાઓએ હોબાળો શરૂ કરી દીધો અને કન્યાપક્ષના લોકોને અપશબ્દો બોલવા લાગ્યા. આ હોબાળા વચ્ચે કન્યાપક્ષના લોકોએ 50 પ્લેટ્સ વધુ જમવાનું બનાવવાનો ઓર્ડર આપી દીધો.

- બીજી બાજુ, વરરાજાની માતાએ થનારી વહુને ધમકી આપતા કહ્યું, "આજે જેટલું બોલવું છે બોલી લે, જે કરવું છે તે કરી લે. લગ્ન પછી તો મારી પાસે જ આવીશ."

- કન્યાને આ વાત બહુ જ ખરાબ લાગી અને તેણે જાનૈયાઓ વચ્ચે જઇને લગ્ન કરવાની ના પાડી દીધી. તેણે ભરી મહેફિલમાં કહ્યું, "જે મહિલા લગ્ન પહેલા ધમકી આપી રહી છે, તે તેના ઘરે જવા પર કંઇપણ કરી શકે છે." આ પણ વાંચો: ખેડૂતની દીકરી હેલિકોપ્ટરમાં થઇ વિદાય, માથાથી પગ સુધી સોનેમઢેલી હતી દુલ્હન 50 પ્લેટ્સના એક્સ્ટ્રા બિલને લઇને પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા - બંને પક્ષોમાં વિવાદ દરમિયાન જાનૈયાઓએ જમી લીધું હતું. મામલો ત્યારે ફસાયો જ્યારે હોટલનું બિલ આપવાનો સમય આવ્યો. એક્સ્ટ્રા 50 પ્લેટ્સ જમવાનું મંગાવવામાં આવ્યું હતું, જેનું બિલ 23,000 રૂપિયા હતું. કન્યાપક્ષે આ બિલ આપવાનો ઇન્કાર કરી દીધો. - મામલાને લઇને વિવાદ વધ્યો તો કન્યાપક્ષના લોકો પોલીસ સ્ટેશન પહોંચી ગયા. પોલીસ સ્ટેશનમાં વરરાજાના પિતાએ બાકીનું બિલ ચૂકવવાની વાત સ્વીકારી લીધી અને પોલીસના કહેવા પર 23,000 રૂપિયા હોટલને ચૂકવ્યા પણ ખરા. છોકરાના પરિવારનો સામાજિક બહિષ્કાર - રાષ્ટ્રીય કનૌજિયા અને સોનાર મહાસભાના રાષ્ટ્રીય સચિવ રંજીત બર્મન પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા. તેમણે જણાવ્યું કે તેઓ કન્યાની હિંમતને દાદ આપે છે. વરપક્ષના લોકોનો સામાજિક બહિષ્કાર કરવામાં આવશે. - દીકરીના લગ્નથી ઇન્કાર કર્યા પછી પિતા અને પરિવારવાળાઓએ ઇરાદો બદલી નાખ્યો અને સંબંધ તોડવાનો નિર્ણય લીધો. પોલીસ સ્ટેશન અધિકારી જેપી રાણાએ જણાવ્યું, વરપક્ષે ખર્ચ પાછો આપવાની શરત પર સમાધાન કર્યું છે.

