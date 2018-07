2019 માટે BJPએ કસી કમર, પંજાબમાં આજે મોદી ખેડૂતોની રેલીને સંબોધશે

નવી દિલ્હી: 2019ની લોકસભા ચૂંટણી ધ્યાનમાં રાખીને ભારતીય જનતા પાર્ટીએ હવે કમર કસી લીધી છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની આગેવાનીમાં કેન્દ્ર સરકાર હવે સીધી સામાન્ય જનતા સાથે જોડાઇ રહી છે. આના જ ભાગરૂપે પીએમ મોદી ખેડૂતોને સાધવાનો પ્રયત્ન કરશે. પીએમ આજે પંજાબના મલોટમાં ખેડૂત રેલીને સંબોધન કરશે.

