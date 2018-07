ઝારખંડ: મોબ લિન્ચિંગના દોષિતોને કેન્દ્રીય મંત્રી સિન્હાએ પહેરાવી માળા

રાંચી: ઝારખંડના રામગઢમાં જામીન પર છૂટેલા મોબ લિન્ચિંગ (ટોળા સાથે મારપીટ)ના દોષિતોએ કેન્દ્રીય મંત્રી સાથે મુલાકાત કરી. તેમને માળા પહેરાવી અને મિઠાઈ પણ ખવડાવી. તેનો ફોટો સોશિયલ મીડિયામાં સામે આવવા પર સિન્હાએ સ્પષ્ટતા કરવી પડી. તેમણે કહ્યું, "તે લોકો મારા ઘરે આવ્યા હતા. હું જનતાનો પ્રતિનિધિ છું એટલે મેં મુલાકાત કરી. મેં તેમનો હાલચાલ પૂછ્યો. કાયદો અને કોર્ટ પોતાનું કામ કરી રહ્યા છે. મામલામાં જે પણ દોષિત છે તેમને સજા જરૂર મળશે." ગૌમાંસની ચોરીની શંકામાં ગયા વર્ષે 29 માર્ચના રોજ રામગઢમાં અલીમુદ્દીન અન્સારીની હત્યા કરી દેવામાં આવી હતી. આ મામલે ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટે બીજેપી નેતા સહિત 11 દોષિતોને જનમટીપની સજા સંભળાવી હતી. તેમાં 29 જૂનના રોજ 8 દોષિતોને જામીન મળ્યા. આ લોકો જયંત સિન્હાને મળવા તેમના ઘરે પહોંચ્યા હતા. જામીન પર છૂટેલા દોષિતોમાં નિત્યાનંદ મહતો નામના બીજેપી નેતા પણ સામેલ છે. મહતો રામગઢ જિલ્લા બીજેપી મીડિયા ઇન્ચાર્જ રહ્યા છે.

Click here to read that Mob lynching convicts met Cabinet minister Jayant Sinha.