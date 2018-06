મિઝોરમ સરકારે ન ઊજવ્યો યોગ દિવસ, ઘણા મંત્રીઓને જાણ સુદ્ધાં નથી

નેશનલ ડેસ્ક: સમગ્ર દુનિયામાં યોગ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે ત્યારે જાણવા મળ્યું છે કે, મિઝોરમ સરકારે યોગ દિવસની ઉજવણી કરી નથી. મીડિયા રિપોર્ટ્સના જણાવ્યા પ્રમાણે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી લલ થનહવલા અને તેમના કેબિનેટ મંત્રી યોગ દિવસની ઉજવણી કરવાના નથી. અહીં સુધી કે આ રાજ્યમાં ઘણાં લોકોને યોગ દિવસ વિશે કઈ ખબર પણ નથી. ખ્રિસ્તી સમુદાય યોગનો કરે છે વિરોધ

નોંધનીય છે કે, રાજ્યમાં ખ્રિસ્તી સમુદાયના લોકો યોગને ખ્રિસ્તી વિરોધી કહીને તેને બહિષ્કાર કરે છે. રાજ્યના યુવા અને ખેલ મંત્રી જોડિંગતલુઆંગાએ કહ્યું છે કે, મને યોગ દિવસ વિશે કઈ ખબર નથી. હું અત્યારે મારા વિસ્તારમાં આવેલા પૂર પીડિતોને મદદ કરવામાં વ્યસ્ત છું. મિઝોરમમાં હાલ ની સરકાર છે. આ વર્ષના અંત સુધીમાં અહીં વિધાનસભાની ચૂંટણી થવાની છે. અહીં ખ્રિસ્તીઓની સંખ્યા વધારે છે. ખ્રિસ્તી સમુદાયના લોકો યોગને હિન્દુ દર્શનનો ભાગ ગણાવીને સમયાંતરે તેનો વિરોધ કરતા આવ્યા છે. રાજ્યમાં બીજેપીના અધ્યક્ષ જેવી હલુનાએ જણાવ્યું છે કે, અહીં મુખ્યમંત્રીને એવું લાગે છે કે વડાપ્રધાન જે કહે તેનાથી ઉલટું કરવું જોઈએ. મિઝોરમમાં આસામ રાઈફલ્સના જવાન મોટી સંખ્યામાં તહેનાત છે. તેઓ આ વર્ષે પણ યોગ દિવસની ઉજવણી કરી રહ્યા છે.

મિઝોરમ સરકારે ન ઉજવ્યો યોગ દિવસ| Mizoram government distances itself from International yoga day. Mizoram BJP rejected claims that yoga is ‘anti-Christian’ and accused the CM of trying to do the ‘exact opposite’ of what the Modi govt wants.