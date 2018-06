પ્રેમીને મળવા બોલાવ્યો, સાથે લંચ પણ કર્યું- અચાનક ચીસો પાડવા લાગી તો ભેગા થઈ ગયા લોકો

કાનપુર: પ્રેમિકાને મળવા કચેરી કેમ્પસ પહોંચેલા પ્રેમીને લોકોએ ઢોર માર માર્યો છે. આ ઉપરાંત તેમણે પ્રેમીના અડધા વાળ અને મૂછો પણ કાપી લીધા છે. હકીકતમાં પ્રેમિકાએ વકીલ આગળ પ્રેમી પર તેને બ્લેકમેલ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. પ્રેમીએ કહ્યું છે કે, ઘટના પહેલાં બંનેએ સાથે લંચ પણ કર્યું હતું. તેને રૂ. 5,000ની જરૂર હતી. તેથી તેણે પ્રેમિકા પાસે પૈસા ઉધાર માગ્યા હતા. જાણો શું છે સમગ્ર ઘટના?

- ઉન્નાવ જિલ્લાના માખી ગામમાં રહેતો ચાંદ મોહમ્મદ પ્રેમિકાને મળવા ગયો હતો. તે બંનેનું છેલ્લાં એક વર્ષથી અફેર ચાલી રહ્યું હતું. કાનપુરમાં રહેતી પ્રેમિકાએ જ કોલ કરીને તેને કચેરી કેમ્પસ મળવા બોલાવ્યો હતો.

- જ્યારે તે કચેરી પહોંચ્યો ત્યારે પ્રેમિકાએ બુમો પાડીને બધા વકીલોને ભેગા કર્યા હતા. પ્રેમિકાએ તેના પ્રેમી પર બ્લેકમેલિંગનો આરોપ લગાવ્યો હતો. છોકરીએ કહ્યું- પ્રેમીએ તેનો અશ્લીલ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા ઉપર વાયરલ કરી દેવાની ધમકી આપીને તેની પાસેથી રૂ. એક લાખની માગણી કરી હતી.

- બીજી બાજુ પ્રેમીએ આ દરેક આરોપ નકારી દીધા છે. તેણે જણાવ્યું કે, આ ઘટનાની થોડી વાર પહેલાં જ અમે બંનેએ સાથે લંચ પણ કર્યું હતું. તેણે પ્રેમિકા પાસેથી રૂ. 5,000 ઉધાર માગ્યા હતા. ત્યારે પ્રેમિકા કચેરી કેમ્પસ જઈને કોઈની પાસેથી લઈને આપવાની વાત કરી હતી. હું જ્યારે કેમ્પસ પહોંચ્યો ત્યારે તે અચાનક બૂમો પાડવા લાગી હતી. જોકે તે શખ્સે પણ સ્વીકાર્યું કે તે પહેલેથી પરિણીત છે.

- વકીલોએ તેને ઢોર માર માર્યો હતો અને આરોપ લગાવ્યો હતો કે તે છોકરીઓને ફસાવીને અરબ દેશ પહોંચાડે છે.

- SP ઈસ્ટ અનુરાગ આર્યાના જણાવ્યા પ્રમાણે, ઘટનાની માહિતી મળતાં જ પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી. જોકે અત્યાર સુધી કોઈએ કઈ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી નથી. આ પણ વાંચો: બે કલાક સુધી દોરડાથી બાંધી 3 યુવકોને મારતા રહ્યા લોકો, પોલીસ પહોંચી તો તેમની પાછળ પણ દોડી ભીડ

