ઝારખંડની સગીરાને દલાલોએ દિલ્હીમાં વેચી હતી, 3 અન્ય છોકરીઓને ગંદકીમાંથી કાઢી બહાર

નવી દિલ્હી: દિલ્હીમાં 40 હજાર રૂપિયામાં વેચવામાં આવી હતી ઝારખંડની સગીર દીકરીને. તેણે જબરદસ્ત બહાદુરી દર્શાવી છે. નવ મહિના સુધી ત્રાસ સહન કર્યા પછી કોઇક રીતે તે ભાગી નીકળી અને પોતાની સાથે ત્રણ અન્ય છોકરીઓને પણ છોડાવીને લઇ આવી, જેઓ ત્યાં નરક જેવું જીવન વીતાવવા માટે મજબૂર હતી. આ ત્રણ દીકરીઓ પણ રાંચીની આસપાસની જ રહેવાસી છે. આ સંબંધે ટ્રાફિકર સુષ્મા અને તેના એક સહયોગી વિરુદ્ધ રાતૂ પોલીસ સ્ટેશનમાં એફઆઇઆર નોંધવામાં આવી છે. જાણો હ્યુમન ટ્રાફિકિંગનો આખો મામલો - પોલીસના જણાવ્યા પ્રમાણે, ટ્રાફિકર સુષ્મા પંડરા ફ્રેન્ડ્સ કોલોનીમાં રહે છે. ઓક્ટોબર, 2017માં તેણે રાતૂની સગીર છોકરીને દિલ્હી લઇ જઇને વેચી દીધી હતી. તેને પંજાબી બાગના બે માળના મકાનમાં રાખવામાં આવી હતી, જ્યાં ત્રણ અન્ય છોકરીઓ પણ આ ત્રાસદાયક જીંદગી જીવી રહી હતી. - 14 જૂનના રોજ તે ગ્રિલ પકડીને કોઇક રીતે નીચે ઉતરી ગઇ. ત્યારબાદ વારાફરતી ત્રણેય છોકરીઓને પણ તેણે નીચે ઉતારી. ત્રણ દિવસ પછી તે ચારેય જણા કોઇક રીતે છુપાઇને 17 જૂનના રોજ ટ્રેનથી રાંચી પહોંચ્યા. આ પણ વાંચો: મહિલાએ દર્શાવી બહાદુરી, સાપે માર્યો ડંખ તો પકડીને ડબ્બામાં કર્યો બંધ ને પહોંચી હોસ્પિટલ સંબંધીએ મહિલા દલાલ સાથે મુલાકાત કરાવી હતી - સગીરાએ જણાવ્યું કે માતા-પિતા જીવતા નથી. એક મોટી બહેન અને બે નાની બહેનો છે. ઘરમાં મોટી બહેન સાથે ઘણીવાર ઝઘડો થઇ જતો હતો. આ કારણે હું પાસે જ રહેતી મારી એક સંબંધી સરજૂ નગાર્ચીના ઘરે આવવા-જવા લાગી. - સરજૂએ અમારી બે બહેનો વચ્ચેની લડાઇનો ફાયદો ઉઠાવ્યો. મને કામ પર લગાવવાની વાત કહીને ફસાવી લીધી. એક દિવસ મને ફ્રેન્ડ્સ કોલોનીમાં રહેતી ટ્રાફિકર સુષ્માના ઘરે લઇ ગઇ.

- સુષ્માએ મન કહ્યું કે તે મને નોકરીએ લગાવી દેશે. એક દિવસ તે મને ટ્રેનમાં બેસાડીને દિલ્હી લઇ ગઇ. જ્યારે મને જાણ થઇ કે સુષ્મા મને દિલ્હી લઇ જઇ રહી છે તો મેં વિરોધ કર્યો. તેના પર સુષ્માએ મને ડરાવી-ધમકાવી અને જબરદસ્તી દિલ્હી લઇ ગઇ.

- ત્યાં સુષ્માએ મને પહેલા રાજૌરી ગાર્ડન સ્થિત એક ફ્લેટમાં રાખી, જ્યાં પહેલેથી જ કેટલીક છોકરીઓ હતી. વાત કરવા પર છોકરીઓએ મને જણાવ્યું કે સુષ્મા અહીંયા છોકરીઓને વેચે છે અને પૈસા પોતે રાખી લે છે. અશ્લીલ વીડિયો બનાવવાની આપતી હતી ધમકી - સગીરાએ જણાવ્યું કે જ્યારે મેં ત્યાંથી જવાની જીદ કરી તો મને ડરાવવામાં-ધમકાવવામાં આવી. કહેવામાં આવ્યું કે જો ગરબડ કરી તો તારો અશ્લીલ વીડિયો બનાવી દેવામાં આવશે. - જે અગ્રવાલના ઘરે મને સુષ્માએ વેચી હતી, ત્યાં પહેલેથી જ ઝારખંડની ચાર છોકરીઓ હતી. કેટલાક દિવસ પછી અગ્રવાલ પરિવાર પંજાબી બાગમાં શિફ્ટ થઇ ગયો.

- 14 જૂનના રોજ રાતે મારા ઉપરાંત ત્રણ અન્ય છોકરીઓ બે માળના મકાનની ગ્રિલ પકડીને નીચે ઉતરી અને ત્યાંથી ભાગી નીકળી. કોઇક રીતે અમે દિલ્હી સ્ટેશન પહોંચ્યા. પછી ત્યાંથી અલાહાબાદ આવી.

- અલાહાબાદથી રાંચી આવવા માટે એક પણ રૂપિયો ન હતો. કોઇક રીતે ટ્રેનથી 17 જૂનના રોજ રાંચી પહોંચ્યા. ત્યાં ઘરના લોકોને સમગ્ર ઘટના જણાવી.

- સામાજિક કાર્યકર્તા કુલજય કુમારી અમારી મદદ માટે આગળ આવ્યા. તેમની મદદથી રાતૂ પોલીસ સ્ટેશનમાં 19 જૂનના રોજ એફઆઇઆર નોંધવામાં આવી.

