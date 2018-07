J&K: આતંકીનો ફોન બન્યો પિતા માટે અંતિમ કોલ, અથડામણની વાતથી આવ્યો હાર્ટ અટેક

નેશનલ ડેસ્કઃ જમ્મુ કાશ્મીરના શોપિયાંમાં સિક્યોરિટી ફોર્સ અને એક મકાનમાં છુપાયેલાં આતંકીઓ વચ્ચે અથડામણ ચાલી રહી છે. અત્યારસુધીમાં સુરક્ષાદળના જવાનોએ મકાનમાં છુપાયેલાં બે આતંકીઓને ઠાર કર્યાં છે. મકાનમાં છુપાયેલાં આતંકીઓમાં એક આતંકી જીતન નાઇકૂ પણ છે. જેના સમાચાર સાંભળીને તેના પિતાનું નિધન થયું છે. આતંકી પુત્રનો ફોન પિતાની જિંદગીનો બન્યો

- આતંકી જીતન નાઇકૂ મુળરૂપથી શોપિયાંના મેમંદર ગામનો રહેવાસી છે. બે માસ પહેલાં જ જીતન નાઇકૂએ આતંકની દુનિયામાં પ્રવેશ્યો હતો.

- મંગળવારે એક મકાનમાં છૂપાયેલાં આતંકીઓને સિક્યોરિટી ફોર્સે ઘેરી લીધા હતા. જે બાદ પોતાની શું હાલત થશે તે અંગેનો ખ્યાલ આતંકીઓને આવી ગયો હતો.

- પોતાનો અંત કેવો આવશે તેની સમજ આતંકી જીતન નાઇકૂને પણ થતાં તેને પોતાના પિતા મોહમ્મદ ઇશાક નાઇકૂને ફોન કર્યો હતો.

- જીતને પોતાના પિતાને જણાવ્યું સિક્યોરિટી ફોર્સે તેને ઘેરી લીધો છે અને તેમની વચ્ચે સતત ફાયરિંગ થઈ રહ્યું છે. બની શકે છે કે આ તેનો અંતિમ ફોન હોય શકે છે.

આતંકી પુત્રની વાત સાંભળતાની સાથે જ ઇશાક નાઇકૂને હાર્ટ અટેક આવ્યો હતો. જે બાદ પરિવારના લોકોએ તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાવ્યાં હતા પરંતુ સારવાર મળે તે પહેલાંજ તેમનું મોત થઈ ગયું હતું. સિક્યોરિટી ફોર્સ અને આતંકીઓ વચ્ચે અથડામણ

- આતંકીઓ છુપાયેલાં હોવાની જાણ થતાં જ સેના, CRPF અને જમ્મુ કાશ્મીર પોલીસની સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપની સંયુક્ત ટીમે આતંકીઓને ઘેરી લીધા હતા અને બંને બાજુથી જોરદાર ફાયરિંગ થયું હતું.

- સામાન્ય નાગરિકોની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને ફાયરિંગ દરમિયાન તેઓએ ઘરથી બહાર ન નીકળવું તેવી સલાહ આપવામાં આવી છે.

Security forces launched a cordon and search operation in a village in Shopian following information about the presence of terrorists there, a police official said. He said the search operation turned into an encounter after the terrorists opened fire on the security forces, who retaliated. One terrorist father also death when his millitant son call him.