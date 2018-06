સરકાર સામે આર્થિક વૃદ્ધિદરને બે અંકોમાં લાવવાનો પડકાર- મોદી

નવી દિલ્હી: રવિવારે પીએમ મોદીની અધ્યક્ષતામાં નીતિ આયોગની ગવર્નિંગ કાઉન્સિલની ચોથી થઇ. તેમાં મોદીએ કહ્યું કે નીતિ આયોગ ઐતિહાસિક બદલાવ લાવી શકે છે. 2017ના ચોથા ક્વાર્ટરમાં આર્થિક વૃદ્ધિદર 7.7% રહ્યો છે. સરકાર સામે સૌથી મોટો પડકાર આ દરને બે અંકોમાં પહોંચાડવાનો છે. આ માટે ઘણા મહત્વના પગલાં ઉઠાવવામાં આવશે. પીએમએ કહ્યું- પૂરપીડિત રાજ્યોની મદદ પ્રાથમિકતા - નતિ આયોગની વેલકમ સ્પીચમાં વડાપ્રધાન એ તમામ રાજ્યોમાંથી આવેલા મુખ્યમંત્રીઓનું સ્વાગત કરીને કહ્યું કે તેમની માંગો પર ગંભીરતાથી વિચાર કરવામાં આવશે. તેમણે કહ્યું, "નીતિ આયોગ એક એવો મંચ છે જ્યાંથી દેશમાં ઐતિહાસિક બદલાવની શરૂઆત થાય છે." - સૌથી પહેલા પીએમ મોદીએ કહ્યું કે દેશના કેટલાક હિસ્સાઓ ગત દિવસોમાં પૂરથી પ્રભાવિત હતા, સૌથી પહેલા તે રાજ્યની મદદ કરવામાં આવશે. નીતિ આયોગની બેઠકમાં ઉઠશે આ મુદ્દો - નીતિ આયોગની બેઠકમાં કર્ણાટકના મુખ્યમંત્રી કુમારસ્વામી અને કેરળના મુખ્યમંત્રી પી. વિજયન સામેલ થઇ રહ્યા છે. આ બંને મુખ્યમંત્રીઓનું કહેવું છે કે તેઓ નીતિ આયોગની બેઠકમાં પીએમ મોદી સામે દિલ્હીના LGની ફરિયાદ કરશે. હવે બધાની નજરો આ મુદ્દે પીએમ મોદીની પ્રતિક્રિયા પર ટકેલી છે. કેજરીવાલના સમર્થનમાં 4 CM - પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ કહ્યું કે કેન્દ્ર સરકારને તરત જ આ સમસ્યાનું સમાધાન લાવવું જોઇએ અને સરકારને લોકો માટે કામ કરવા દેવી જોઇએ. આ કારણે જ અમે અહીંયા આવ્યા. અમે અમારી એકતા દર્શાવીએ છીએ. - કર્ણાટકના સીએમ કુમારસ્વામીએ પણ કહ્યું કે અમે દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી સાથે અમારી એકતા દર્શાવવા માટે આવ્યા છીએ. જ્યારે કેરળના મુખ્યમંત્રી પી. વિજયને આ વિવાદ માટે સીધી કેન્દ્ર સરકારને જવાબદાર ઠેરવી છે. આ ઉપરાંત, ચંદ્રબાબુ નાયડૂ પણ કેજરીવાલના સમર્થનમાં ઉતરી આવ્યા છે.

- જોકે આ ચારેય મુખ્યમંત્રી દિલ્હીમાં નીતિ આયોગની બેઠકમાં ભાગ લેવા માટે પહોંચ્યા છે. શનિવારે ચારેય મુખ્યમંત્રી ના ઘરે પહોંચ્યા અને તેમની પત્ની, તેમના માતા-પિતા અને તેમના બાળકોની મુલાકાત કરી.

- ત્યારબાદ ચારેય મુખ્યમંત્રીઓએ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી અને તેમાં મમતા બેનર્જીએ પીએમને દરમિયાનગીરી કરવાની અપીલ સુદ્ધાંની વાત કરી નાખી.

Click here to read about Meeting of Niti Ayog at New Delhi.