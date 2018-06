ન દહેજ કે ન ધામધૂમ, વરરાજા પક્ષે સામેથી પૈસા આપી દુલ્હનના પરિવારનો કરાવ્યો ઈલાજ

બેતિયા: 17 જૂને ગામમાં લાગેલી આગમાં 18 ઘર સળગી ગયા હતા. તેમાં એક બસંત ચૌહાણનું ઘર પણ હતું. જેમની દીકરી ભાગમનીના લગ્ન 25 જૂને નક્કી કરવામાં આવ્યા હતા. આ આગમાં લગ્નનો બધો સામાન અને રૂ. દોઢ લાખ બળી ગયા હતા. તે સાથે જ ચૌહાણ દંપતી અને તેમના બાળકો પણ ખૂબ દાઝી ગયા હતા. ત્યારપછી ગામના લોકોએ ભેગા થઈને નક્કી કર્યું કે, ભાગમની ગામની દીકરી છે. તેથી બધા ભેગા મળીને તેના લગ્ન કરાવીશું. તેના લગ્નમાં કોઈ અડચણ નહીં આવવા દઈએ. આ ઘટના પછી વરરાજા પક્ષે પણ નક્કી કર્યું કે, લગ્ન ખૂબ સાદગીથી કરવામાં આવશે. સોમવારે વરરાજાની સાથે 10-12 જાનૈયાઓ આવ્યા હતા. વડીલ તરીકે સરકારી સ્કૂલના હેડમાસ્ટર ે તેનું કન્યાદાન કર્યું હતું. આખા ગામે નવ દંપતિને આશિર્વાદ આપ્યા હતા. લગ્ન થવાથી પીડિતોની તકલીફ ઓછી થશે, સારવારમાં વરરાજા પક્ષે આપ્યા રૂ. 20,000 - વરરાજા જયે કહ્યું કે, જે માતા-પિતા ખુશી ખુશી તેમની દીકરીના લગ્ન કરાવવા માગતા હતા તેઓ આજે મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગયા છે. દીકરીના લગ્ન થઈ જવાથી તેમની તકલીફ થોડી ઓછી થશે.

- ભાગમનીના મોટા પપ્પા મોતી ચંદે કહ્યું કે, આવો પરિવાર શોધવાથી પણ ન મળે. આટલી મોટી ર્દુઘટના પછી પણ છોકરાવાળા નક્કી કરેલી તીથિએ લગ્ન કરવા માટે તૈયાર થઈ ગયા અને છોકરીના માતા-પિતાની સારવાર માટે રૂ. 20,000ની સહાય પણ કરી.

- હેડમાસ્ટર સંજય સિંહે કહ્યું- અમારા માટે આ સૌભાગ્યનો અવસર છે. મેં આજે તેવી કન્યાનું કન્યાદાન કર્યું છે જેના સંબંધીઓ આખું ગામ છે અને દરેક લોકો તેને દીકરી માને છે.

- ગામના દરેક લોકો આ લગ્નમાં સહયોગ આપવા માગતા હતા. દરેક ઘરેથી લોકો કઈંકને કઈંક સામાન આપી રહ્યા હતા. 17 જૂને તિલકનો સામાન બનાવતી વખતે ફાટ્યો સિલિન્ડર

- 17 જૂને ભાગમનીની તિલકની વિધિ કરવાની હતી. તે વખતે મીઠાઈ બનવાતી વખતે જ સિલિન્ડર ફાટ્યો હતો અને આગ લાગી ગઈ હતી. આગ લાગવાના કારણે ઘરેથી કોઈ સામાન બહાર કાઢી શક્યા નહતા.

- ભાગમનીના પિતા બસંત ચૌહાણ, તેની માતા સાવિત્રી અને ભાઈ ગંભીર રીતે દાઝી ગયા છે. સોમવારે ભાગમનીની જાનનું સ્વાગત કરવા આખુ ગામ ભેગુ થઈ ગયું હતું. પરંતુ છોકરીના પરિવારનો યુપીના કુશીનગર જિલ્લા હોસ્પિટલમાં ઈલાજ ચાલી રહ્યો છે. આ પણ વાંચો: દુલ્હન જોતી રહી રાહ, જાન લઇને ન આવ્યો BF, પિતા બોલ્યા- દીકરીની જીદ માટે ખેતર સુદ્ધાં વેચી નાખ્યું

પટનામાં દહેજ કે ધામધૂમ વગર થયા લગ્ન| Marriage Without Dowry in Patna, Bihar. The grooms father gave Rs 20,000 to brides family for the treatment, the cylinder was scorched by the entire family of the girl.