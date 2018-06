મંદસૌર દુષ્કર્મ: પીડિત પરિવારને BJP MLAએ કહ્યું, MPનો આભાર માનો

ઈન્દોર: મધ્ય પ્રદેશના મંદસૌરમાં બાળકી સાથે થયેલી ક્રૂરતાનો એક તરફ સમગ્ર દેશ વિરોધ કરી રહ્યો છે અને આરોપીઓ માટે સખત સજાની માગણી કરી રહી છે ત્યારે બીજી બાજુ આ ઘટના વિશે રાજ્યના એક ધારાસભ્યની શરમજનક ઘટના સામે આવી છે. વાત એવી છે કે, શુક્રવારે જ્યારે બીજેપી સાંસદ સુધીર ગુપ્તા પીડિત બાળકીની ખબર પૂછવા ગયા હતા ત્યારે તેમણે ડોક્ટર્સ પછી બાળકીના માતા-પિતા સાથે પણ મુલાકાત કરી હતી. આ દરમિયાન સાંસદની સાથે આવેલા ધારાસભ્ય સુદર્શન ગુપ્તાએ પીડિત પરિવારને સાંસદનો આભાર માનવાનું કહ્યું હતું. નોંધનીય છે કે પીડિત બાળકીને હાલ ઈન્દોરની એમવાય હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવી છે અને તેની સ્થિતિ ઘણી નાજૂક છે. ધારાસભ્યએ કહ્યું- આભાર માનો

હોસ્પિટલમાં શુક્રવારે સાંસદ સુધીર ગુપ્તાની સાથે ઈન્દોરના બીજેપી ધારાસભ્ય સુદર્શન ગુપ્ચા પણ હાજર હતા. એક બાજુ સીએમ શિવરાજ સિંહ ચૌહાણ ફાર્સ્ટ ટ્રેક કોર્ટ દ્વારા બાળકીને ઝડપથી ન્યાય અપાવવાની વાત કરી રહ્યા છે. ત્યારે બીજી બાજુ હોસ્પિટલ જઈને બાળકીની હાલત જાણનાર શિવરાજ સિંહના ધારાસભ્યને રાજકારણ યાદ આવી રહ્યું છે. આરોપ છે કે, બીજેપી સાંસદે જ્યારે પીડિત પરિવારની મુલાકાત કરી ત્યારે ધારાસભ્ય સુદર્શન ગુપ્તાએ તેના બદલામાં પીડિત પરિવારને ધન્યવાદ કહેવા કહ્યું હતું. સુદર્શન ગુપ્તાએ બાળકીના માતા-પિતાને કહ્યું કે, મંદસૌરના સાંસદ મહોદયનો ધન્યવાદ માનો, કારણકે તેઓ તમને મળવા માટે હોસ્પિટલ આવ્યા છે. ધારાસભ્યએ આવું કહેતા બાળકીના માતા-પિતાએ સાંસદ સુધીર ગુપ્તા સામે હાથ જોડ્યા હતા. શું છે સમગ્ર ઘટના? મંદસૌરમાં સામૂહુક દૂષ્કર્મથી પીડિત સાત વર્ષની બાળકીને ઈન્દોરની એમવાય જિલ્લા હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવી છે. દર્દથી પીડાતી છોકરી થોડી વાર માટે આંખો ખોલે છે પછી પાછી ઉંઘી જાય છે. બાળકીના ચહેરા ઉપર પણ હેવાનિયતના નિ જોવા મળી રહ્યા છે. બાળકીના ચહેરા પર દાંતના નિશાન જોવા મળી રહ્યા છે અને તેના પ્રાઈવેટ પાર્ટમાં ખૂબ ગંભીર ઈજા આવી છે. ડોક્ટર્સના જણાવ્યા પ્રમાણે બાળકીનું રેક્ટમ ફાટી ગયુ છે અને અન્ય પ્રાઈવેટ પાર્ટ પણ લોહી લુહાણ થઈ ગયો છે. મંદસૌર જિલ્લા હોસ્પિટલથી બુધવારે રાતે બાળકીને આ હોસ્પિટલમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી છે. બાળકીની સ્થિતિ જોતા ડોક્ટર્સે રાત્રે જ તેનું ઓપરેશન કરવું પડ્યું . ડોક્ટર્સના જણાવ્યા પ્રમાણે, તેમણે આંતરડા કાપીને બહારનો એક રસ્તો બનાવીને પ્રાઈવેટ પાર્ટ રિપેર કરવામાં આવ્યો છે. બાળકીના નાક ઉપર પણ એટલી ઈજા આવી છે કે, ત્યાં પણ નેસોગેસ્ટ્રિક ટ્યૂબ લગાવવામાં આવી છે. મોઢાની ઈજાને ઢાંકવા માટે લ્યૂકોપ્લાસ્ટિ કરવામાં આવી છે. પરિવારને પણ કોઈને મળવાની મનાઈ

- બાળકીનો ઈલાજ કરી રહેલા ડ. બ્રજેશ લાહોટીએ જણાવ્યું કે, બાળકીને ગંભીર ઈજા થઈ છે. તેનું રેક્ટમ આખું ફાટી ગયું છે. આંતરડા કાપીને કોલેસ્ટોમી બનાવીને તેના પ્રાઈવેટ પાર્ટનું ઓપરેશન કરવામાં આવ્યું છે. એક યૂનિટ બ્લડ પણ ચડાવવામાં આવ્યું છે. તેની હાલત હાલ થોડી સ્થિર છે. તેને થોડું થોડું પાણી પીવાની છૂટ આપવામાં આવી છે. બાળકી હાલ ખૂબ આઘાતમાં છે. તેને આ આઘાતમાંથી બહાર નીકળતા ઘણો સમય લાગશે. - વોર્ડને કાચની દિવાલોથી બે ભાગમાં વહેંચી દેવામાં આવ્યો છે. બાળકી પાસે બે પોલીસકર્મી તહેનાત કરવામાં આવ્યા છે. પરિવારને પણ કોઈને મળવાની છૂટ આપવામાં આવી નથી. માતા-પિતા બાળકીની આંખ ખૂલવાની રાહ જોઈ રહ્યા છે. બાળકી થોડી થોડી વારે આંખો ખોલી રહી છે. પિતાએ કહ્યું- 15 મિનિટ સ્કૂલ મોડો પહોંચ્યો, જોયું તો બાળકી જ ન મળી

- બાળકીના પિતાએ જણાવ્યું કે, મારી દીકરી ઉઠે અને પાછી ઉંઘી જાય છે. વાત તો કઈ કરતી જ નથી. મને ઓળખી ગઈ છે. પિતાએ જણાવ્યું કે, તે દિવસે હું માત્ર 15 મિનિટ સ્કૂલ પહોંચ્યો હતો. સાંજે 5.45 વાગે સ્કૂલ પહોંચ્યો તો મારી દીકરી મળી નહીં. અમે પોલીસ સ્ટેશનમાં પણ ફરિયાદ નોંધાવી. જેણે મારી દીકરીની આવી હાલત કરી છે તેને ચાર રસ્તા ઉપર ફાંસી આપવામાં આવશે તો જમારી આત્માને શાંતિ મળશે. માએ રડતા રડતાં કહ્યું- દીકરીને રોજ તેની દાદી અને પિતા સ્કૂલ લેવા મુકવા જતા હતા.

Mandsaur Dushkarm BJP MLA Sudarshan Gupta ask victim parents to thank MP Sudhir Gupta. In a shocking incident, a BJP leader from Madhya Pradesh asked the parents of a minor Dushkarm victim to express gratitude to the local MP for visiting them.