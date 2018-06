80 લાખ રૂપિયાની કરી ચોરી, હૃદયપરિવર્તન થયું તો મથુરા જઇ રૂ.16 લાખનું કર્યું પ્રાયશ્ચિત

મથુરા (યુપી): મુંબઈમાં કુરિયર કંપનીમાં કામ કરતા 36 વર્ષીય રમેશ રાવતે પોતાના માલિકને ત્યાંથી રૂ.80 લાખની ચોરી કરી અને ભાગી ગયો. ત્યારબાદ જ્યારે તેને લાગ્યું કે તેણે ખોટું કર્યું છે, તો પાપોનું પ્રાયશ્ચિત કરવા માટે યુપીના વૃંદાવન (મથુરા) પહોંચ્યો. અહીંયા દાન-પુણ્યના કાર્યોમાં તેણે 16 લાખ રૂપિયા ખર્ચી નાખ્યા. પોલીસના જણાવ્યા પ્રમાણે, આરોપીએ મંદિરમાં શાનદાર ભંડારો કરાવવાની સાથે જ ત્યાં બેઠેલા ભિખારીઓને 2-2 હજાર રૂપિયા પણ વહેંચ્યા. મુંબઈ પોલીસે મથુરા પોલીસની સાથે જોઇન્ટ ઓપરેશન કરીને વોન્ટેડ આરોપીને પકડી પાડ્યો. આરોપી ચોર છે એક ગુજરાતી - આરોપી રમેશ ગુજરાતનો રહેવાસી છે. છેલ્લાં બે વર્ષથી તે મુંબઈની એક કુરિયર કંપનીમાં કામ કરી રહ્યો હતો. રિપોર્ટ પ્રમાણે, 7 એપ્રિલના રોજ તે કંપનીમાંથી 80 લાખ રૂપિયા લઇને ભાગ્યો હતો. લગભગ 20 દિવસ પહેલા મથુરા પહોંચીને વૃંદાવનમાં તેણે એક શાનદાર ભંડારાનું આયોજન કર્યું, જેમાં 8 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચ થયો. લગભગ એટલા જ રૂપિયા તેણે મંદિરમાં દાન કર્યા. - આ ઉપરાંત તેણે કૃષ્ણભક્તો માટે ત્રણ લાખ રૂપિયાના સ્ટીમરની પણ વ્યવસ્થા કરી હતી. આ દરમિયાન વિસ્તારમાં રમેશની ચર્ચા જોર-શોરથી થવા લાગી. ત્યારે જ તે લોકલ પોલીસના રડાર પર આવી ગયો. પોલીસે પણ તપાસ શરૂ કરી દીધી કે આખરે આ માણસ કોણ છે જે દાન-ધર્મમાં આટલા પૈસા લૂંટાવી રહ્યો છે. આ પણ વાંચો: લેપટોપ બેગવાળો શાતિર ચોર, ટોર્ચ તેમજ ગીતો સાંભળવા રાખતો રૂ.1 લાખ સુધીના મોબાઇલ આ એક ભૂલથી પકડાઇ ગયો - રિપોર્ટ પ્રમાણે, પૈસા ચોરી કર્યા પછી રમેશ સીધો કોલકાતા પહોંચ્યો હતો. ત્યાં તેણે કેટલાક દિવસ વીતાવ્યા. ત્યાંના રેડલાઇટ એરિયા સોનાગાછી પણ ગયો હતો. પછી ત્યાંથી બેંગલુરૂ ચાલ્યો ગયો. ત્યાં તે એક ફાઇવ સ્ટાર હોટલમાં કેટલાક દિવસ રોકાયો હતો. - ત્યારબાદ અહીંયા તેણે એક સિમકાર્ડ ખરીદ્યું અને ઘરવાળાઓને ફોન કર્યો. અહીંયા જ તેણે મોટી ભૂલ કરી દીધી, કારણકે પોલીસ તેને ઘરના લોકોના ફોન ટેપ કરી રહી હતી. આરોપી પાસેથી સોનુ પણ મળી આવ્યું - મુંબઈ પોલીસને રમેશના લોકેશનની જાણ થઇ ગઇ. ત્યારબાદ મથુરા પોલીસ સાથે જોઇન્ટ ટીમ બનાવવામાં આવી અને પછી રમેશની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી. - પોલીસને તેની પાસેથી 5 એપલના ફોન, 10 લાખ રૂપિયા રોકડા અને 120 ગ્રામ સોનુ મળી આવ્યું છે.

