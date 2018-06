હેલિકોપ્ટરમાં વહુને વિદાય કરાવનાર આ માણસ ભરે છે માત્ર રૂ. 6 હજાર ટેક્સ, ITની છે નજર

ગ્વાલિયર: એકમાત્ર દીકરાને લગ્નમાં ગિફ્ટ તરીકે 50 લાખ રૂપિયાની ઓડી કાર આપનાર અને દીકરાના લગ્ન પર વહુની હેલિકોપ્ટરથી વિદાય કરાવનાર સસરા મોહરસિંહ ફાગુના પર ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટની નજર છે. માર્ચ 2018માં થયેલા આ લગ્નના ખર્ચનો આશરે 80 લાખ રૂપિયાનો એસ્ટિમેટ ડિપાર્ટમેન્ટ તૈયાર કરી રહ્યું છે. આ વર્ષે જુલાઈમાં ફાઇલ થનારા રિટર્નનું એસેસમેન્ટ કરીને ડિપાર્ટમેન્ટ કાર્યવાહી કરશે. ડિપાર્ટમેન્ટે આવકનો સ્ત્રોત પૂછ્યો હતો પરંતુ તે કંઇ જણાવી ન શક્યા - સિરોલ ગામમાં રહેતા ખેડૂત ફાગુનાએ દીકરા વિનોદ સિંહની જાન લાવવા-લઇ જવા માટે બે હેલિકોપ્ટરનું ભાડું 24 લાખ રૂપિયા ચૂકવ્યું હતું. ત્યારબાદ ડિપાર્ટમેન્ટે ફાગુનાને નોટિસ આપીને લેવડ-દેવડની રીત અને આવકનો સ્ત્રોત પૂછ્યો હતો. તેઓ એક-બે વાર ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસમાં હાજર થયા પરંતુ ત્યાબાદ મૌન સાધી લીધું. આ પણ વાંચો: નળિયાવાળા ઘરમાં રહેતી યુવતીનું ફર્યું નસીબ, લગ્ન પછી હેલિકોપ્ટરમાં થઇ વિદાય ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટે આ એન્ગલ પર કરી તપાસ - લગન્માંમ ખર્ચ કરવા માટે ફાગુના પાસે રકમ ક્યાંથી આવી? જો જમીન વેચીને રકમ આવી તો કેપિટલ ગેઇન કેમ રિટર્નમાં દર્શાવ્યો નહીં? જો રિટર્નમાં દર્શાવ્યો તો ટેક્સ ભર્યો કે નહીં? - આઇટીએ ફાગુના દ્વારા છેલ્લા 3થી 4 વર્ષમાં ફાઇલ કરવામાં આવેલા રિટર્નની તપાસ કરી. તેનાથી જાણ થઇ કે કરદાતા ડિપાર્ટમેન્ટને 6 હજાર રૂપિયા સુધીનો વાર્ષિક ટેક્સ જ આપી રહ્યો હતો. તેના અકાઉન્ટ્સ પણ જોવામાં આવ્યા.

- નિયમો પ્રમાણે, 20 હજાર રૂપિયાથી વધુની રોકડના વ્યવહારો ચેક દ્વારા કરવામાં આવ્યા છે કે નહીં.

- ચાર પૈડાના વાહનો ખરીદવા પર બે લાખ રૂપિયાથી વધુની ચૂકવણી કરવા માટે ચેકનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે કે નહીં.

- જો કોઇ વસ્તુ ભાડા પર લેવામાં આવી રહી છે તો તેનું ભાડું બે લાખ રૂપિયાથી વધારે આવે છે તો તેની ચૂકવણી ચેકથી કરવામાં આવી છે કે નહીં. 'દરેક જન્મમાં આ જ પિતા મળે' - 6 માર્ચ, 2018ના રોજ વિનોદના લગ્ન ઝાંસીની પૂજા સાથે થયા હતા. જાન બે હોલિકોપ્ટરથી રવાના થઇ. પહેલા હેલિકોપ્ટર રોબિન્સન આર-44એ ઉડાન ભરી અને ત્યારબાદ વરરાજાના હેલિકોપ્ટર એએસ 350 બીએ પણ ઝાંસી માટે ઉડાન ભરી. - કાકાના દીકરા ભાઈ લોકેન્દ્રસિંહના જણાવ્યા પ્રમાણે, બંને હેલિકોપ્ટર માટે 24 લાખ રૂપિયાનું ભાડું ચૂકવવામાં આવ્યું હતું. ત્યારે વરરાજા બનેલા વિનોદે કહ્યું હતું- આ પહેલા પિતાએ મને ક્યારેય ટોફી સુદ્ધાં નથી અપાવી, પરંતુ લગ્નમાં મને આટલી બધી ગિફ્ટ્સ આપી, જણાવી નથી શકતો.

- 'તેમણે મને ઓડી આપી, મેં 25 લાખ રૂપિયાની માંગી તો તેમણે 50 લાખ રૂપિયાની ઓડી આપી. મેં એક હેલિકોપ્ટર માંગ્યું, તેમણે જાન લઇ જવા મને બે હેલિકોપ્ટર આપ્યા. હું મારા પિતાને બહુ પ્રેમ કરું છું. દરેક જન્મમાં મને આ જ પિતા મળે.'

