યુપીમાં કોબ્રાએ માણસને ડંખ માર્યા પછી તેણે બીજી વખત જાતે ડંખ મરાવ્યો

હરદોઈ: કોબ્રાનું નામ સાંભળતા જ ઘણાં લોકો ડરવા લાગે છે પરંતુ યુપીના હરદોઈ જિલ્લામાં ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. અહીં એક વ્યક્તિને જ્યારે કોબ્રાએ ડંખ માર્યો ત્યારે તેણે ગુસ્સામાં તેને પકડીને ફરી વખત ડંખ મારવા માટે પડકાર આપ્યો હતો. કોબ્રાએ તેને ફરી વખત ડંખ મારતા લોકોએ તેને હોસ્પિટલમાં દાખલ કર્યો હતો. હવે તે હોસ્પિટલમાં સંપૂર્ણ રીતે ઠીક છે. જાણો શું છે સમગ્ર ઘટના?

- સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે કછૌનાના કામીપુર ગામમાં રહેતા સરફરાઝ સ્થાઈ એફસીઆઈ ગોડાઉનમાં મજૂરોનો હેડ છે.

- સરફરાઝ ઘરેથી ગુસ્સે થઈને ગોડાઉન પહોંચ્યો હતો. અહીં બોરીની વચ્ચે બેઠેલા એક કાળા નાગે તેની આંગળી ઉપર ડંખ માર્યો હતો. ત્યારપછી તેણે બધો ગુસ્સો સાંપ પર કાઢ્યો હતો. સરફરાઝે સાંપને પકડીને તેને ફરી ડંખ મારવા માટે જોર જોરથી બુમો પાડવા લાગ્યો હતો.

- ત્યાં હાજર લોકોના જણાવ્યા પ્રમાણે સરફરાઝ સાંપને પકડીને જોર જોરથી કહેવા લાગ્યો હતો કે, ફરીથી ડંખ માર નહીં તો તને કાપી નાખીશ. ગુસ્સે થયેલા સાંપે પણ ફરીથી સરફરાઝની આંગળીમાં ડંખ મારી દીધો હતો.

- ત્યારપછી બધા ભેગા થયેલા લોકોએ સરફરાઝના હાથમાંથી સાંપને છોડાવીને તેને હોસ્પિટલ લઈ ગયા હતા. ઝેરીલા સાંપે તેને બે વાર ડંખ માર્યા હોવા છતા તે સલામત છે. ડોક્ટર્સ શોક્ડમાં

- જિલ્લા હોસ્પિટલની ઈમરજન્સી વોર્ડમાં તહેનાત ડૉ. મનોજ દેશમણીના જણાવ્યા પ્રમાણે હાલ સરફરાઝની હાલત સારી છે અને તેને અંડર ઓબ્ઝર્વેશન રાખવામાં આવ્યો છે. તેની આંગળીઓ પર સાંપે બે વખત ડંખ માર્યા હોવાના નિ છે.

- ડોક્ટર્સ પણ સરફરાઝની કેસ હિસ્ટ્રીથી શોક્ડ છે. કારણકે જે ઝેરીલા સાંપે તેને ડંખ માર્યા છે તેની સરફરાઝ પર ખૂબ નહિવત અસર થઈ છે. આ પણ વાંચો: અમેઠીમાં એકસાથે ખોદાઇ હતા એક જ પરિવારની 11 કબરો, રડી પડ્યા હતા દફનાવનારા

Man Bitten By Cobra Asked It To Bite Him Again In UP. Doctors also are surprised after Sarfaraz s case history. After two cobra bites, people admitted him to the hospital, where he is now completely cured.