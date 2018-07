માલદીવે ફરી ભારતને આપ્યો ઝટકો, પાકિસ્તાન સાથે કરી વીજળી સમજૂતી

નવી દિલ્હી: માલદીવમાં રાજકીય સંકટ આવ્યા પછીથી જ ભારતના તેની સાથે સંબંધો વણસી રહ્યા છે. ભારતના સુરક્ષા પડકાર સતત વધી રહ્યા છે. થોડા દિવસ પહેલાં વર્ક પરમિટ વિવાદ અને ભારત દ્વારા ગીફ્ટમાં આપવામાં આવેલા હેલિકોપ્ટર પરત કરીને તેમણે ભારતને ઝટકો આપ્યો હતો અને હવે આ સપ્તાહમાં માલદીવે પાકિસ્તાન સાથે વીજળી સમજૂતી કરીને ફરી એક વાર અસહજ સ્થિતિ ઊભી કરી છે. માલદીવે પાકિસ્તાન સાથે વીજળી ક્ષેત્રે સમજૂતી કરાર કર્યા છે. માલદીવની સરકારીવીજળી કંપની સ્ટેલકોના પ્રતિનિધિએ ગયા સપ્તાહે પાકિસ્તાન જઈને એમઓયુ પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. આ પહેલાં જાણવા મળ્યું હતું કે, માલદીવે ભારતીયો માટે વર્ક પરમીટ આપવાનું બંધ કરી દીધું છે. તે ઉપરાંત ત્યાં ભારતના સહયોગથી ચાલતી પરિયોજનાઓને પણ જાણ જોઈને મોડું કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ સંજોગોમાં પાકિસ્તાન સાથે વીજળી સમજૂતી કરીને માલદીવે ભારતની ચિંતા વધારી દીધી છે. માલદીવમાં ભારતના સહયોગથી એક પોલીસ એકેડ્મીનું નિર્માણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. પરંતુ ભારતીય અધિકારીઓનું કહેવું છે કે, આ મામલે માલદીવ જાણી જોઈને મોડું કરી રહ્યા છે. માલદીવમાં હાજર ભારતીય અધિકારીઓનું માનવું છે કે, એવુ સ્પષ્ટ લાગી રહ્યું છે કે, માલદીવ તેમના દેશમાં ભારતનું પ્રભુત્વ ઘટાડવા માગી રહ્યા છે. ભારતીય અધિકારીઓ એવું પણ જાણવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે કે, જ્યારે સ્ટેલકોના મોટા ભાગની યોજનાઓ ચીનની સહાયતાથી પૂરી થઈ રહી છે ત્યારે આ સમયે પાકિસ્તાન સાથે અલગથી કરાર કરીને માલદીવ સરકાર ભારતને શું સાબીત કરવા માગે છે.

Maldives against India, signs power deal with Pakistan. Maldives has now signed a capacity-building agreement in power sector with Pakistan. The news of sourness in the relations of Maldives with India is coming continuously and in this episode, the official power company of the Maldives Stalco has signed MoU with Pakistan.