3000 વખત મેજરની પત્નીને કર્યા'તા કોલ, આ રીતે શૈલજા અને નિખિલ આવ્યા'તા નજીક

નવી દિલ્હી: ભારતીય સેનામાં મેજર અમિત દ્વિવેદીની પત્ની શૈલજા દ્વિવેદીની હત્યા કરી દેવામાં આવી. શનિવારે દિલ્હીમાં તેનું બોડી મળી આવ્યું હતું. હત્યાના આરોપમાં રવિવારે આર્મી ઓફિસર મેજર નિખિલ હાંડાની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે. શૈલજાની ઉંમર 35 વર્ષ હતી અને તે મૂળે અમૃતસરની રહેવાસી હતી. અત્યાર સુધીની પોલીસ તપાસમાં એ વાત સામે આવી છે કે આરોપી મેજર હાંડા અને શૈલજા દોસ્ત બની ગયા હતા. બંને વચ્ચે દોસ્તી એવી હતી કે વીતેલા 6 મહિનામાં આરોપીએ શૈલજાને 3000 વાર કોલ કર્યો હતો.

દીમાપુરમાં પાડોશી હતા શૈલજા અને હાંડા

- શૈલજા અને હાંડા 2015થી જ એકબીજાને જાણતા હતા. શરૂઆત ત્યારે થઇ જ્યારે શૈલજાનો પતિ નાગાલેન્ડના દીમાપુરમાં પોસ્ટેડ હતો. અહીંયા મેજર હાંડા પણ તહેનાત હતા.

- પોલીસના જણાવ્યા પ્રમાણે, આધિકારિક કાર્યક્રમો અને અન્ય સોશિયલ ઇવેન્ટ્સમાં બંનેની મુલાકાતો થવા લાગી.

- શૈલજા અને હાંડા દીમાપુરમાં પાડોશી પણ હતા. હાંડા ત્યાં એકલો રહેતો હતો. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે જ્યારે 2 મહિના પહેલા મેજર અમિત પરિવારની સાથે દિલ્હી શિફ્ટ થઇ ગયા, ત્યારથી મેજર હાંડા શૈલજાથી દૂર રહેવાનું સહન કરી શકતો ન હતો.

- એક વેબસાઇટ પરની શૈલજાની પ્રોફાઇલ પ્રમાણે, તેણે અર્બન પ્લાનિંગમાં એમટેકની ડિગ્રી મેળવી હતી. મિસ્ટ્રેસ ઇન્ડિયા અર્થ મેગેઝીનના કવર પર ગયા વર્ષે જુલાઈમાં સૌથી વધુ ક્રિયેટિવ મહિલા તરીકે તેનો ફોટો પણ છપાયો હતો.

શૈલજા કહેતી કે તેને સપનાં જોવાં ગમે છે

- શૈલજાએ ડિસેમ્બર 2009માં આર્મી ઓફિસર અમિત સાથે લગ્ન કર્યા હતા. શૈલજાને સિંગિંગ, ડાન્સિંગ, કુકિંગ અને બોલિવુડના ગીતો સાંભળવાનો શોખ હતો. શૈલજાને જોક્સ સંભળાવવાનો પણ શોખ હતો.

- શૈલજાએ જણાવ્યું હતું કે તેને સપનાં જોવા ગમે છે અને તે માને છે કે જો કોઇ સપનાં ન જોવે તો તે તેને હાંસલ પણ નથી કરી શકતો.

- શૈલજા કહેતી હતી કે તે દુનિયાને પ્રેમ અને સંવેદનાના ઘર તરીકે જોવે છે. તેમને વાતો કરવી પણ ઘણી પસંદ હતી. તેમણે પોતાના વિશે પોતાની પ્રોફાઇલના અંતમાં લખ્યું હતું- I am very confident, bubbly, chirpy and happy go lucky girl.

બીમારીનું બહાનું બનાવીને દીમાપુરથી દિલ્હી આવેલો હાંડા

- શૈલજાએ પોતાના વિશે એક વેબસાઇટ પર લખ્યું હતું કે તે ગુરૂ નાનકદેવ યુનિવર્સિટીમાં 5 વર્ષ લેક્ચરર પણ રહી ચૂકી છે. કેચ એન્ડ કેર એન સાથે પણ કામ કર્યું છે, જ્યાં તે ગરીબ બાળકોને ફ્રી સમયમાં ભણાવતી હતી.

- જ્યારે, હત્યાના આરોપી મેજર હાંડા વિશે કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે તે પોતાની બીમારીનું બહાનું બનાવીને દીમાપુરથી દિલ્હી આવી ગયો હતો અને બેઝ હોસ્પિટલમાં પોતાને અને પોતાના બાળકને એડમિટ કરીને મોકો શોધતો હતો કે કેવી રીતે શૈલજા સાથે મુલાકાત કરી શકે. હાંડા શૈલજા સાથે લગ્ન કરવા માંગતો હતો.

