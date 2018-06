AIADMKના 18 અયોગ્ય MLAs પર HCનો ખંડિત આદેશ, નવા જજ લેશે નિર્ણય

ચેન્નાઈ: મદ્રાસ હાઈકોર્ટે ગુરુવારે અન્નામુદ્રકના 18 ધારાસભ્યોની અયોગ્યતા વિશે ખંડિત નિર્ણય આપ્યો છે. ચીફ જસ્ટિસ ઈન્દિરા બેનર્જીએ સ્પીકરના નિર્ણયને યથાવત રાખ્યો હતો જ્યારે બેન્ચમાં સામેલ બીજા જજ એમ સુંદર આ નિર્ણય સાથે સહમત નહતા. હવે આ કેસ મદ્રાસ હાઈકોર્ટના સૌથી સીનિયર જજ એચ રમેશને મોકલવામાં આવશે. હવે એચ.રમેશ ધારાસભ્યોની યોગ્યતા વિશે નિર્ણય લેશે. અયોગ્ય ગણાવવામાં આવેલા ધારાસભ્યો શશિકલાના ભત્રીજાના ગ્રૂપના - અયોગ્ય ઠેરવવામાં આવેલા દરેક ધારાસભ્યો શશિકલાના ભત્રીજા ટીટીવી દિનાકરનના ગ્રૂપના છે. તેમણે વિશ્વાસમત પહેલાં જ મુખ્યમંત્રી કે. પલાનીસામી સામે બળવો કર્યો હતો. ત્યારપછી ગયા વર્ષે સપ્ટેમ્બરમાં સ્પીકરે તેમની વિધાનસભા સભ્યતા રદ કરી દીધી હતી. આ નિર્ણય વિરુદ્ધ તેમણે હાઈકોર્ટમાં અજી કરી હતી. કોર્ટે આ કેસમાં નિર્ણય આવ્યો ત્યાં સુધી 18 સીટ પર પેટા ચૂંટણી કરાવવાનો અથવા વિધાનસભામાં વિશ્વાસમત પરિક્ષણ કરાવવા માટે પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો. તમિલનાડુ વિધાનસભાનું ગણીત

કુલ સીટ- 234 ચૂંટાયેલા+ 1 (નોમિનેટેડ)

અન્નામુદ્રક- 217

અયોગ્ય ઠેરવવામાં આવેલા ધારાસભ્યો- 18

વિપક્ષ- 99

