નહેરમાં કૂદવા માટે જઇ રહ્યું હતું આ પ્રેમી યુગલ, 5 કલાકમાં જીવનમાં આવ્યો સુખદ વળાંક

કાનપુર (યુપી): શહેરમાં મંગળવારે એક પ્રેમી યુગલ નહેરમાં કૂદીને આત્મહત્યા કરવાનું હતું. ત્યારે જ એક મિત્રની તેમના પર નજર પડી અને તેણે બંનેને આવું પગલું ભરવાથી રોકી લીધા. પછી તેમને લઇને પોલીસ સ્ટેશન ગયો, જ્યાં પોલીસે તે બંનેને સમજાવ્યા. બંનેના માતા-પિતાને પણ પોલીસ સ્ટેશન બોલાવ્યા. મોડી રાતે ચાલેલી પંચાયત પછી પોલીસ સ્ટેશનમાં બંનેની સગાઇ થઇ ગઇ. શું છે મામલો - બિધનુ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના એક ગામમાં રહેતા વિવેકનું પાડોશમાં રહેતી નિશા (કાલ્પનિક નામ) સાથે અઢી વર્ષથી અફેર ચાલી રહ્યું હતું. - બંને એકબીજા સાથે લગ્ન કરવા માંગતા હતા. પરંતુ તેમના ઘરવાળાઓ આની વિરુદ્ધ હતા. યુવતીના પરિવારજનોએ તેનું ઘરેથી નીકળવાનું સુદ્ધાં બંધ કરાવી દીધું હતું.

- વિવેકનું કહેવું છે કે તેણે નિશાના ઘરવાળાઓની સામે લગ્નનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો, પરંતુ તેઓ ન માન્યા. ત્યારબાદ બંનેએ સાથે મરવાનો ફેંસલો કરી લીધો. આ પણ વાંચો: યુવતીની સગાઇ બીજે થઇ જતા પ્રેમીએ ગળું કાપી કરી હત્યા, પછી ઝેર ખાઇને કર્યું નાટક 5 કલાક ચાલેલી પંચાયત પછી બંને પક્ષોમાં સધાઇ સંમતિ - વિવેકે જણાવ્યું કે, પોલીસે મારા અને નિશાના ઘરવાળાઓને પોલીસ સ્ટેશન બોલાવ્યા. લગભગ 5 કલાક ચાલેલી ચર્ચા અને વિવાદ પછી બંનેના ઘરવાળાઓ લગ્ન માટે તૈયાર થયા. - 'અમે બંને બહુ જ ખુશ છીએ. પોલીસે પણ તેમાં સારી ભૂમિકા નિભાવી, અમે સમગ્ર પોલીસ સ્ટેશનનો આભાર માનીએ છીએ.'

- બિધનૂ પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારી સંજીવ ચૌહાણના જણાવ્યા પ્રમાણે, બંને એક જ કાસ્ટના છે, બંને સમજદાર છે. પરિવારની પરસ્પરની સંમતિથી લગ્ન માટે તૈયાર થઇ ગયા છે. પોલીસ સ્ટેશનમાં તેમની સગાઇ થઇ છે.

