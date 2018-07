સમલૈંગિકતા ભારતીય સંસ્કૃતિમાં નવી નથી: સેક્શન 377ની SCમાં સુનાવણી

નવી દિલ્હી: સમલૈંગિકતાને ગુના અંતર્ગત માનનાર બંધારણની કલમ 377ની માન્યતા વિશે સુપ્રીમ કોર્ટમાં આજે ત્રીજા દિવસે પણ સુનાવણી કરવામાં આવી રહી છે. IPCની કલમ 377માં બે સમલૈંગિક વયસ્કો વચ્ચે સહમતિથી શારીરિક સંબંધોને ગુનો માનવામાં આવે છે અને સજાની જોગવાઈ પણ કરવામાં આવી છે. સુપ્રીમ કોર્ટે સમલૈંગિકતા મામલે સુનાવણી ટાળવાના કેન્દ્ર સરકારના આગ્રહને સોમવારે નકારી દીધો હતો.

ગુરૂવારે થઇ રહેલી સુનાવણીના અપડેટ - સુપ્રીમ કોર્ટની પાંચ જજોની બંધારણીય બેંચના જસ્ટિસ ઇંદુ મલ્હોત્રાએ કહ્યું કે, "સમલૈંગિક સમુદાયના લોકોને તેમના પ્રત્યેના લોકોના પૂર્વગ્રહોને કારણે મેડિકલ તપાસ માટે જવામાં પણ ક્ષોભ અનુભવે છે." - જસ્ટિસ ચંદ્રચૂડે જણાવ્યું કે, "સમાજમાં આ વાતને લઇને પૂર્વગ્રહોના મૂળિયાં ખૂબ ઊંડા છે, જેના કારણે સમલૈંગિક સમુદાયના લોકો એક ડરમાં જીવે છે."

- જસ્ટિસ ઇંદુ મલ્હોત્રાએ એમ પણ જણાવ્યું કે, "પરિવાર અને સામાજિક દબાણના કારણે સમલૈંગિકોને ફરજિયાતપણે ઓપોઝિટ સેક્સના લોકો સાથે પરણવું પડે છે જે બાય-સેક્સ્યુઆલિટી અને માનસિક આઘાત જેવી પીડાઓમાં પરિણમે છે."

- એક અરજકર્તા તરફથી હાજર રહેલા વકીલ અશોક દેસાઇએ પાંચ જજોની બંધારણીય બેંચને કહ્યું કે, "ભારતીય સંસ્કૃતિ માટે હોમોસેક્સ્યુઆલિટી કોઇ નવી વાત નથી." - અરજકર્તાઓ તરફથી શ્યામ દીવાને કહ્યું કે LGBTને અપરાધીઓની જેમ જોવામાં આવે છે. સુપ્રીમમાં આ પાંચ જજની બેંચ કરી રહી છે સુનાવણી સુપ્રીમ કોર્ટે 8 જાન્યુઆરીએ 5 જજની બંધારણીય બેંચને સમલૈંગિકતાના કેસની સોંપણી કરી હતી. ચીફ જસ્ટિસ દીપક મિશ્રાની આગેવાની વાળી આ બેંચમાં જસ્ટિસ ડિવાય ચંદ્રચૂડ, જસ્ટિસ એએમ ખાનવિલકર, જસ્ટિસ આરએફ નરીમન અને જસ્ટિસ ઈંદુ મલ્હોત્રા છે.

