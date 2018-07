સમલૈંગિકતાને ગુનાની શ્રેણીમાંથી બહાર કરી શકાય છે, SCમાં સુનાવણી શરૂ

નવી દિલ્હી: સમલૈંગિકતાને ગુના અંતર્ગત માનનાર બંધારણની કલમ 377ની માન્યતા વિશે સુપ્રીમ કોર્ટમાં આજે બીજા દિવસે પણ સુનાવણી કરવામાં આવી રહી છે. મંગળવારે કોર્ટમાં સમલૈંગિકતાને અપરાધમુક્ત કરવાની માગણી કરવામાં આવી હતી. IPCની કલમ 377માં બે સમલૈંગિક વયસ્કો વચ્ચે સહમતિથી શારીરિક સંબંધોને ગુનો માનવામાં આવે છે અને સજાની જોગવાઈ પણ કરવામાં આવી છે. સુપ્રીમ કોર્ટે સમલૈંગિકતા મામલે સુનાવણી ટાળવાના કેન્દ્ર સરકારના આગ્રહને સોમવારે નકારી દીધો છે. બુધવારે થયેલી સુનાવણીના અપડેટ

- સુપ્રીમ કોર્ટે ટિપ્પણી કરી કે સમલેંગિકતાને ગુનાની શ્રેણીથી બહાર કરવાથી દેશનો સમાજ LGBT સમુદાયના લોકોની મદદ કરવા માટે પ્રેરિત થશે અને આ લોકો પણ પોતાનું જીવન ઉલ્લાસથી જીવ શકશે.

- સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે સમલેંગિકતાના અપરાધની શ્રેણીથી બહાર કરવાથી LGBT સમુદાયના લોકો કોઈપણ પરે ી અને સંકોચ વગર જાહેર ક્ષેત્રે ભાગ લઈ શકશે.

- એડવોકેટ મેનગા ગુરૂસ્વામીએ કહ્યું કે, લેસ્બિયન, ગે, બાયોસેક્સ્યુઅલ અને ટ્રાંસજેન્ડર આ દેશના બંધારણ અને સુપ્રીમ કોર્ટ પાસેથી સુરક્ષા મેળવવા માટેના અધિકારી છે. ધારા 377 LGBT સમુદાયને સમાન તક અને સહભાગિતાથી રોકે છે.

- CJI દીપક મિશ્રાએ પૂછ્યું કે શું એવો કોઈ નિયમ છે જેમાં સમલેંગિકોને નોકરી આપવાથી રોકી શકાય?

- અરજકર્તાઓ તરફથી એડવોકેટ મેનેકા ગુરૂસ્વામીએ કહ્યું કે સમલેંગિકતાથી કોઈની કારકિર્દી કે ઉન્નતિમાં કોઈ અસર નથી પડતી. સમલેંગિકતાથી સિવિલ સર્વિસ કમીશન, IIT અને બીજી મહત્વની પ્રતિયોગી પરીક્ષાઓ પાસ કરી છે.

- આ અંગે જસ્ટિસ ચંદ્રચૂડે કહ્યું કે અમે યૌન વ્યવહારો અંગે નથી કહી રહ્યાં. અમે ઈચ્છીએ છીએ કે જો બે ગે મરીન ડ્રાઈવ પર એકબીજાનો હાથ પકડીને ફરે છે તો તેની ધરપકડ ન થવી જોઈએ.

- તુષાર મહેતાએ કહ્યું કે પશુઓની સાથે કે સગા સંબંધીઓની સાથે યૌન સંબંધ બનાવવાની મંજૂરી ન હોવી જોઈએ.

- ચીફ જસ્ટિસની અધ્યક્ષતામાં બંધારણ બેંચે સંકેત આપ્યાં કે બે વયસ્કો વચ્ચે અંદરોઅંદરની સમજૂતીના આધારે સમલેંગિક સંબંધોને ગુનાની શ્રેણીથી બહાર કરી શકાય છે.

- કેન્દ્ર સરકારે કહ્યું કે સમલેંગિક વચ્ચે લગ્ન કે લિવ ઈનને લઈને સુપ્રીમ કોર્ટ કોઈ ફેંસલો ન આપે.

- તુષાર મહેતાએ અપીલ કરી કે એવું કંઈ ન કહેવામાં આવે કે જેનાથી ખોટી માન્યતા ફેલાય.

- CJI દીપક મિશ્રાએ કહ્યું કે- આ મામલે સમલેંગિકતા જ સીમિત ન રાખીને વયસ્કોની વચ્ચે સહમતિથી કરવામાં આવેલા કાર્ય જેવા વ્યાપક ચર્ચા સુધી લઈ જઈ શકાય છે.

- કેન્દ્ર સરકારે કહ્યું કે સુપ્રીમ કોર્ટ બાળકો વિરૂદ્ધ હિંસા અને શોષણને રોકવાનું સુનિશ્ચિત કરે.

- કેન્દ્ર સરકારે કહ્યું કે કલમ 377 પર સુપ્રીમ કોર્ટ પોતાના વિવેકથી નિર્ણય લે. સુપ્રીમમાં આ પાંચ જજની બેંચ કરી રહી છે સુનાવણી સુપ્રીમ કોર્ટે 8 જાન્યુઆરીએ 5 જજની બંધારણીય બેંચને સમલૈંગિકતાના કેસની સોંપણી કરી હતી. ચીફ જસ્ટિસ દીપક મિશ્રાની આગેવાની વાળી આ બેંચમાં જસ્ટિસ ડિવાય ચંદ્રચૂડ, જસ્ટિસ એએમ ખાનવિલકર, જસ્ટિસ આરએફ નરીમન અને જસ્ટિસ ઈંદુ મલ્હોત્રા છે.

