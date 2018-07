ઝીણા વિવાદ પછી AMUમાં અનામત મુદ્દે વિવાદ, સાંસદે VCને લખ્યો પત્ર

અલીગઢ (યુપી): ઉત્તરપ્રદેશના અલીગઢમાં આવેલી અલીગઢ મુસ્લિમ યુનિવર્સિટી (AMU)માં ઝીણા વિવાદ પછી હવે અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ અને પછાત વર્ગના અનામતને લઇને મહાયુદ્ધ શરૂ થઈ ગયું છે. મોહમ્મદ અલી ઝીણાની તસવીરને લઇને પત્ર લખનારા સાંસદ સતીશકુમાર ગૌતમે એકવાર ફરી AMUના વાઇસ ચાન્સેલરને પત્ર લખીને પૂછ્યું છે કે, તેમના લોકસભા વિસ્તારમાં આવેલી કેન્દ્રીય વિશ્વવિદ્યાલયમાં એસસી, એસટી અને ઓબીસી વિદ્યાર્થીઓને એડમિશનમાં અનામત કેમ નથી આપવામાં આવતું? એએમયુમાં વંચિત વર્ગને અનામત માટે યુનિવર્સિટી એડમિનિસ્ટ્રેશને અત્યાર સુધી કયાં પગલાં લીધાં છે? એસસી-એસટી આયોગના અધ્યક્ષ જશે અલીગઢ - એસસી, એસટી આયોગના અધ્યક્ષ ડૉ. રામશંકર કઠેરિયા મંગળવારે (3 જૂલાઈ) અલીગઢ જઇ રહ્યા છે. મળતી માહિતી પ્રમાણે, આ મુદ્દે વાતચીત માટે એએમયુના અધિકારીઓને પણ બોલાવવામાં આવ્યા છે. - સર્કિટ હાઉસમાં તેઓ જિલ્લા તેમજ મંડળના અધિકારીઓની હાજરીમાં એએમયુના અધિકારીઓ સાથે વાત કરશે. ઉલ્લેખનીય છે કે ડૉ. રામશંકર કઠેરિયા બે વખત અનામત તેમજ લઘુમતીઓનો મામલો ઉઠાવી ચૂક્યાં છે.

- રાષ્ટ્રીય અનુસૂચિત આયોગના અધ્યક્ષ ડૉ. રામશંકર કઠેરિયાએ રવિવારે અલાહાબાદમાં મીડિયા સાથેની વાતચીતમાં કહ્યું હતું કે જેએનયુ અને જામિયા યુનિવર્સિટી લઘુમતી સંસ્થા નથી, તેમછતાં ત્યાં વિદ્યાર્થીઓને અનામતનો લાભ ન આપવાથી વિદ્યાર્થીઓમાં આક્રોશ છે.

- તેમણે કહ્યું હતું કે આખા મામલે સરકાર અને આયોગે સુપ્રીમ કોર્ટમાં પોતાનો પક્ષ રાખ્યો છે. કઠેરિયાએ આશા દર્શાવી છે કે સુપ્રીમ કોર્ટ બંને સંસ્થાઓમાં એસસી-એસટી અને ઓબીસી વિદ્યાર્થીઓને અનામતના નિયમો પ્રમાણે એડમિશન આપવાના નિર્દેશ આપશે. CM યોગીએ પણ ઉઠાવ્યો હતો અનામતનો મુદ્દો

- ઉલ્લેખનીય છે કે મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે થોડા દિવસ પહેલા કન્નૌજમાં મુસ્લિમ યુનિવર્સિટીઓમાં દલિતો માટે અનામતનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે જે લોકો દલિતો માટે ચિંતિત છે, તેમણે આ મુદ્દો ઉઠાવવો જોઇએ.

- સીએમ યોગીએ સવાલ કર્યો હતો કે જો બીએચયુમાં દલિતોને અનામત આપી શકાય છે તો લઘુમતીઓ દ્વારા સંચાલિત સંસ્થાઓમાં કેમ નહીં?

