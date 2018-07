બુરાડી કાંડ: 11 લોકોની મોત પહેલા તેમને મળ્યો'તો રોટલી ડિલિવરી બોય, કહ્યું- બધું લાગતું'તું નોર્મલ

નવી દિલ્હી: દિલ્હીના બુરાડીમાં એક જ ઘરમાંથી મળેલા 11 શબોનું કોકડું હજુપણ ગૂંચવાયેલું છે. મંગળવારે ક્રાઇમ બ્રાંચે એકવાર ફરી આખા ઘરની તલાશી લીધી. ઘરમાંથી એક અન્ય રજિસ્ટર મળ્યું છે, જેનાથી જાણ થાય છે કે લલિત 2011થી પોતાના મૃત પિતા સાથે સપનામાં વાતચીત કરતો હતો, જેને તે રજિસ્ટરમાં લખતો હતો. ક્રાઇમ બ્રાંચના સિનિયર ઓફિસરોના જણાવ્યા પ્રમાણે, લલિત પોતાના આખા પરિવાર સાથે દરરોજ ત્રણવાર ઘરમાં જ એક વિશેષ પૂજા કરાવતો હતો. આ પૂજા સવારે 8 વાગે, બપોરે 12 વાગે અને પછી રાતે 10 વાગે થતી હતી. લાંબા સમય પથી ઘરમાં આ પૂજા થઇ રહી હતી. આખો પરિવાર લલિતને ફોલો કરતો હતો. બુરાડીના જે ઘરમાં 11 લોકોના મોત થયા છે તે ઘરમાં મોત પહેલા ઋષિ નામનો એક ડિલિવરી બોય 20 રોટલીઓ આપવા ગયો હતો, જે તે ઘરમાં જનાર છેલ્લો વ્યક્તિ છે. ભાટિયા પરિવારના ઘરે જનારો છેલ્લો વ્યક્તિ હતો એક ડિલિવરી બોય - ડિલિવરી બોય ઋષિએ જણાવ્યું કે જ્યારે તે રોટલીઓ આપવા ગયો હતો તો પરિવારના સભ્યો સામાન્ય દેખાઇ રહ્યા હતા. ઋષિએ જણાવ્યું કે ઘરનું દ્રશ્ય જોઇને એને સહેજ પણ એવું લાગ્યું ન હતું કે કલાક પછી અહીંયા આટલી મોટી ઘટના ઘટવાની છે. લગભગ પોણા અગિયાર વાગે તેણે ઘરમાં વીસ રોટલીઓની ડિલિવરી કરી હતી. તેણે જણાવ્યું કે ઘરમાં બધું નોર્મલ લાગતું હતું. આ પણ વાંચો: બુરાડી ડેથ મિસ્ટ્રી: પરિવારનો પાળતુ કૂતરો આઘાતમાં, 108 ડિગ્રી તાવમાં મોટી દીકરીએ આપ્યો હતો રોટલીનો ઓર્ડર - ઋષિએ જણાવ્યું કે જ્યારે તે તેમના ઘરે પહોંચ્યો તો ઘરની બહાર તેમની બે દીકરીઓ અને બે દીકરાઓ હતા. 20 રોટલીઓનો ઓર્ડર તેમની મોટી દીકરીએ આપ્યો હતો. જ્યારે તે ઓર્ડર લઇને ઘરે પહોંચ્યો તો તેમની દીકરીએ પોતાના પપ્પાને પૈસા ચૂકવવા માટે જણાવ્યું. ત્યારબાદ તેમણે મને 200 રૂપિયા આપ્યા હતા.

- આ દરમિયાન તેમણે મને પૂછ્યું કે તું પહેલા ચાવલા હાઉસમાં કામ કરતો હતો અને હવે ત્યાંથી તેં નોકરી છોડી દીધી છે? તો મેં કહ્યું, હા સર. ઋષિએ જણાવ્યું કે તેઓ શનિવાર પહેલા પણ પરિવારને મળ્યો હતો. તે પોતાના રેસ્ટોરન્ટ માટે સામાન લેવા માટે તેમની પરચૂરણની દુકાનેથી સામાન લેવા માટે જતો હતો.

