LeTની ભારતીય સુરક્ષા દળોને ધમકીઃ '2018નું વર્ષ તમારા માટે મુશ્કેલ'

શ્રીનગર: પાકિસ્તાની આતંકી સંગઠન લશ્કર-એ-તોઈબાએ તેમનું ઓનલાઈન મેગેઝીન લોન્ચ કર્યું છે. લશ્કરે આ મેગેઝિનમાં જ ધમકી આપી છે કે વર્ષ 2018 ભારતીય સેના અને સુરક્ષા દળો માટે જમ્મુ-કાશ્મીરમાં વધુ મુશ્કેલ થવાનું છે. લશ્કરના આ મેગેઝીનનું નામ 'Wyeth' છે અને તેમાં પ્રવક્તા અબ્દુલ્લા ગજનવીનું ઈન્ટરવ્યૂ પણ આપવામાં આવ્યું છે. આ સિવાય મેગેઝીનમાં આતંકી હુમલાનું એક લિસ્ટ પણ આપવામાં આવ્યું છે જે વર્ષ 2017માં કેડર્સ તરફથી કરવામાં આવ્યા છે. LeTનો દાવો- કાશ્મીરમાં સામાન્ય માણસને કરે છે મદદ મેગેઝીનમાં સંગઠન તરફથી કહેવામાં આવ્યું છે કે, લશ્કર કાશ્મીરમાં સામાન્ય માણસોને થતાં સંઘર્ષમાં મદદ કરી રહ્યું છે. ગજનવીએ તેમાં એ સવાલનો પણ જવાબ આપ્યો છે કે શું લશ્કર પાકિસ્તાની સેનાનો જ એક ભાગ છે? ગજનવીએ કહ્યું છે કે, લશ્કર એક સામાન્ય માણસનો સંઘર્ષ છે જે જમ્મુ-કાશ્મીરના લોકોને આકાંક્ષાઓને પ્રદર્શિત કરે છે. તેણે એવું પણ કહ્યું છે કે, જો પાકિસ્તાની સેના માટે પ્રોક્સી શબ્દનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તો તે ખોટો શબ્દ છે. ગજનવીએ કહ્યું છે કે, એવો દેશ જે ભગવાનમાં ઓછો વિશ્વાસ કરે છે અને સેનાનો વધુને વધુ ઉપયોગ કરે છે તેવા દેશ માટે પ્રોક્સી શબ્દનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. પાકિસ્તાની સેના કોઈ પણ મુદ્દાનો ઉકેલ લાવવા માટે સક્ષમ છે. પાકિસ્તાન મજબૂર છે- ગજનવી

- આ ઈન્ટરવ્યૂમાં ગજનવીએ એવું પણ કહ્યું છે કે, કાશ્મીરમાં આઝાદીના અધૂરા એજન્ડાને પૂરા કરવા માટે ત્યાં ચાલી રહેલાં સંઘર્ષને નૈતિક અને કાયદાકીય રીતે સમર્થન આપવું પાકિસ્તાનની મજબૂરી છે. ગજનવીએ કહ્યું છે કે, અત્યાર સુધી લશ્કર તરફથી કુરાન અને હાદિથ પર આધારિત સાહિત્ય પ્રસારિત કરવામાં આવતુ હતું. તેના દ્વારા લશ્કર હંમેશા એ વાત જણાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે કે, અમુક લોકો ખોટા રસ્તે જઈ રહ્યા છે અને આ લોકો ભારતને તેનો હેતુ પૂરો કરવામાં મદદ કરી રહ્યા છે. કાશ્મરીમાં સેના ચલાવી રહી છે 'ઓપરેશન ઓલઆઉટ'

નોંઘનીય છે કે, કાશ્મીરમાં આતંક વિરુદ્ધ સેના દ્વારા ઓપરેશન ઓલઆઉટ ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે. 2017માં આ ઓપરેશન લોન્ચ કરીને અત્યાર સુધી સેનાએ 200થી વધુ આતંકીઓને ઠાર કર્યા છે. રમઝાનમાં સીઝફાયર પૂરૂ કર્યા પછી સેનાએ એક વાર ફરી આતંકીઓ સામે કડક રીતે ઓપરેશન શરૂ કરી દીધું છે.

LeTએ કાશ્મીરી સેનાને આપી ધમકી| LeT warns security forces Jammu Kashmir. Lashkar launches online magazine warns 2018 will be tough security forces Jammu Kashmir