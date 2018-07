જાણો સુનીલ રાઠી વિશે, મુન્ના બજરંગી હત્યાકાંડમાં સામે આવ્યું છે નામ

નેશનલ ડેસ્કઃ ઉત્તર પ્રદેશના માફિયા ડોન મુન્ના બજરંગી હત્યાકાંડમાં કુખ્યાત બદમાશ સુનીલ રાઠીનું નામ સામે આવી રહ્યું છે. સૂત્રોનું માનીએ તો સુનીલના ઈશારે જ તેના ગુંડાઓએ મુન્નાની ગોળી મારી હત્યા કરી. સુનીલ રાઠીને હાલમાં જ રુરકી જેલથી બાગપત શિફ્ટ કરવામાં આવ્યો હતો. તેણે રુરકીમાં પોતાના જીવને જોખમ હોવાનું કહ્યું હતું. સુનીલ ઉપરાંત તેનો સમગ્ર પરિવાર અપરાધ જગતમાં સક્રિય છે. ઉત્તરપ્રદેશના અપરાધ જગતમાં સુનીલ રાઠી છે મોટું નામ - ઉત્તરાખંડ અને પશ્ચિમી ઉત્તર પ્રદેશના અપરાધ જગતમાં સુનીલ રાઠીનું મોટું નામ છે. પોતાના પિતાની હત્યા બાદ તેણે ગુનાની દુનિયામાં પ્રવેશ કર્યો. ત્યારબાદ એક પછી એક ચાર લોકોને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધા. - લોકો સુનીલના નામથી ડરવા લાગ્યા. તેની માતા અગાઉ યોજાયેલી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં બીએસપીની ટિકિટ પર છપરૌલી વિધાનસભા પરથી ચૂંટણી લડ્યા હતા. એક પ્રતિષ્ઠિત ડોક્ટર પાસે માંગી હતી 50 લાખની ખંડણી - ગયા વર્ષે સુનીલ રાઠીનું નામ ત્યારે ન્યૂઝમાં આવ્યું હતું જ્યારે તેણે રુરકી શહરેના એક પ્રતિષ્ઠિત ડોક્ટર એનડી અરોરા પાસેથી 50 લાખની ખંડણી માંગી હતી. - બાગપત જેલમાં કેદ હોવા છતાંય તેણે ડોક્ટરને પોતાની માતા સુધી આ રૂપિયા પહોંચાડવા કહ્યું હતું. ત્યારબાદ રુરકી પોલીસ સુનીલ રાઠીને રિમાન્ડ પર લઈને આવી હતી. કોર્ટે આદેશ પર તેને રુરકીમાં રાખવામાં આવ્યો હતો.

- આ મામલે બાગપતના ટિકરી કસ્બાના નગર પંચાયતના પૂર્વ ચેરમેન અને સુનીલ રાઠીની માતા રાજબાલાની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તેમના જણાવ્યા મુજબ પોલીસે નારસનમાં એક વ્યક્તિની ઓફિસ પર દરોડા પાડ્યા.

- ત્યાંથી 32 બોરની પિસ્તોલ અને ચાર કારતૂસો જપ્ત કર્યા હતા. પોલીસે સુનીલ રાઠીને બે ગુંડાઓ રજનીશ અને દીપકને પણ અરેસ્ટ કરી લીધા હતા.

- ઉલ્લેખનીય છે કે, એક અન્ય કુખ્યાત બદમાશ ચીનૂ પંડિતથી સુનીલ રાઠીની દુશ્મની છે. બંને એક બીજા પર જીવલેણ હુમલો કરાવી ચૂક્યા છે. બંને બદમાશોની ગંગના અનેક સાથે પણ માર્યા ગયા છે.

- ચીનૂ પંડિત રુરકીની જેલમાં કેદ છે. જેલમાં બંધ હોવા છતાંય બંને પોત-પોતાની ગેંગનું નેટવર્ક ચલાવી રહ્યા છે. ચીનૂ સુનીલના વીકલને મારવાનો પ્રયાસ પણ કરી ચૂક્યો છે.

Click here to Know about Sunil Rathi whose name is coming upfront in Munna Bajrangi Murder Case.