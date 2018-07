કાશ્મીરના IAS ટોપરે દેશને ગણાવ્યો 'રેપિસ્તાન', કેન્દ્રએ આપ્યો કાર્યવાહીનો આદેશ

શ્રીનગર: જમ્મુ-કાશ્મીરના પહેલાં યુપીએસસી ટોપર શાહ ફૈસલ વિરુદ્ધ કેન્દ્ર સરકારે અનુશાસનાત્કમ કાર્યવાહીનો રાજ્ય સરકારને આદેશ આપ્યો છે. કાર્મિક વિભાગના ઓર્ડર પ્રમાણે, પોતાના કર્તવ્યો બાબતે ફૈસલ ઈમાનદાર સાબીત થયા નથી. તેથી રાજ્ય સરકારે તેમની સામે કાર્યવાહી કરવી જોઈએ. ફૈસલે ટ્વિટ કર્યું હતું કે, વંશવાદ+આબાદી+અશિક્ષા+આલ્કોહોલ+પોર્ન+ટેક્નોલોજી+અરાજકતા= રેપિસ્તાન. ત્યારપછી ફૈસલે સરકારી આદેશની કોપીને ટેગ કરતા લખ્યું કે, સાઉથ એશિયામાં રેપ કલ્ચરને વ્યંગ્યાત્મક રીતે લખવાથી મારા બોસ તરફથી મને લવ લેટર મોકલવામાં આવ્યો છે. ઘટનાનો સાર એવો છે કે, લોકતાંત્રિક ભારતમાં અમારી સેવાના નિયમ અત્યારે પણ ઉપનિવેશવાદી જેવા જ છે. જ્યાં પોતાના વિચારોને દબાવીને રાખવા પડે છે. ફૈસલ 2011 બેચના આઈએએસ ઓફિસર છે. બીજી બાજુ પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને નેશનલ કોન્ફરન્સના નેતા ઉમર અબ્દુલાએ ફૈસલનો બચાવ કર્યો છે. ઉમરે કહ્યું છે કે, મે ફૈસલને મોકલાવેલી નોટિસ જોઈ છે. આ અફસરશાહી અને અતિઉત્સાહનું પરિણામ છે. તમને રાજસ્થાન કે બીજે ક્યાયથી આવતા કોઈ પણ ઓફિસરથી કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. તેમના માટે પ્રશાસનના નિયમ નક્કી છે. પરંતુ ફૈસલ દ્વારા દુષ્કર્મ પર કરવામાં આવેલી ટ્વિટ તેમને પરે કરે છે. પર્સનલ ડિપાર્ટમેન્ટ તરફથી જે આદેશ આપવામાં આવ્યો છે તે જોઈને તો એવું જ લાગે છે કે, સરકાર ફૈસલને બહાર કરવા માગે છે. આદેશની અંતિમ લાઈનમાં તો ફૈસલને બેઈમાન પણ કહેવામાં આવ્યા છે. વ્યંગ્યાત્મક રીતે કરવામાં આવેલી ટ્વિટ બેઈમાન કેવી રીતે હોઈ શકે?તેને ભ્રષ્ટાચાર કેવી રીતે કહી શકાય? ત્રણ મહિના પછી કાર્યવાહીનો આદેશ

ફૈસલે 22 એપ્રિલ 2018ના રોજ રેપિસ્તાન વાળી ટ્વિટ કરી હતી. પર્સનલ ડિપાર્ટમેન્ટે તેમના પર કાર્યવાહી કરવાનો આદેશ 10 જુલાઈ 2018ના રોજ કર્યો હતો. હાલ ફૈસલ અમેરિકાની હાવર્ડ કેનેડી સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરવા માટે ગયા છે. કેન્દ્ર સરકારે 2016થી અધિકારીઓ દ્વારા સોશિયલ મીડિયા પર સરકારની નિંદા કરવાનો પ્રતિબંધ લગાવી દીધો છે. 2016માં મધ્યપ્રદેશના બડવાની કલેક્ટર રહેલા અજય સિંહ ગંગવારે ફેસબુક પર જવાહર લાલ નહેરુના વખાણ કર્યા હોવાથી તેમની ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી.

Kashmir s IAS topper described the country as repistan . Kashmir IAS Faesal Shah tweet centre asked state govt to take action against him. Former Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah has defended Faisal.