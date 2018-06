આ માણસે તેની પત્ની માટે કર્યું વટ સાવિત્રીનું વ્રત, કારણ જાણી થશો દંગ

બેલાગવી: કર્ણાટકમાં એક ખૂબ આશ્ચર્ય જનક ઘટના સામે આવી છે. અહીં એક વ્યક્તિએ તેની પત્ની માટે વટ સાવિત્રીનું વ્રત કર્યું હતું. આ વ્રત તેણે પત્નીની સલામતી કે લાંબી ઉંમર માટે નહીં પરંતુ તેનાથી છુટકારો મેળવવા માટે કર્યું હતું. આ વ્યક્તિએ તેની પત્નીથી પરેશાન થઈને આ વ્રત કર્યું હતું, જેથી તેને આગલા જનમમાં પણ આવી પત્ની ના મળે. નોંધનીય છે કે, હિન્દુ ધર્મમાં પરિણીત મહિલાઓ આ વ્રત એટલા માટે રાખે છે કારણકે તેમને આગલા જનમમાં પણ આ જ પતિ ફરી મળી શકે. વડને દોરો પણ બાંધ્યો અને ફેરા પણ ફર્યા

- બેલાગાવી પાસે ચિક્કોડી કસબામાં રહેતા આ વ્યક્તિનું નામ શશિધર રામચંદ્ર કોપાર્ડે છે. તેઓ પત્નીથી પીડિત પુરુષો માટે એક સેન્ટર પણ ચલાવે છે. તેમણે મંગળવારે વડના છાડની પૂજા કરી હતી અને તેને દોરો બાંધીને તેના ફેરા પણ ફર્યા હતા. દહેજના ખોટા કેસમાં ફસાવવાનો આરોપ

શશિધરે જણાવ્યું કે, તેઓ તેમની પત્નીથી કંટાળી ગયા છે અને તેનાથી છુટકારો મેળવવા ઈચ્છે છે. તેમણે જણાવ્યું કે, મારી પત્નીએ મને અને મારા પરિવારને ખોટા કેસમાં ફસાવ્યા છે. આગલા જનમમાં તે કુવાંરા રહીને જીવન પસાર કરવાનું પસંદ કરશે પરંતુ તેઓ આવી પત્ની નથી ઈચ્છતા. પતિની લાંબી ઉંમર માટે હોય છે આ વ્રત

વટ સાવિત્રીનું વ્રત હિન્દુ ધર્મમાં પરિણીત મહિલાઓ તેમના પતિની લાંબી ઉંમર માટે કરતી હોય છે. તે ઉપરાંત તેઓ આગલા સાત જનમમાં પણ આ જ પતિ મળે તેવી પ્રાર્થના કરતી હોય છે. આ વ્રત મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત, ઉત્તર પ્રદેશ, ગોવા અને કર્ણાટકના ઘણાં વિસ્તારોમાં કરવામાં આવે છે. આ પણ વાંચો: પ્રેમીને મળવા બોલાવ્યો, સાથે લંચ પણ કર્યું- અચાનક ચીસો પાડવા લાગી તો ભેગા થઈ ગયા લોકો

Karnataka Man Performs Vat Savitri Pooja Against His Wife. These men also run a center for husband whose suffering from a wife.