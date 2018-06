જસ્ટિસ ચેલમેશ્વર આજે SCમાંથી થશે નિવૃત્ત, કોલેજિયમમાં થશે મોટા ફેરફાર

નવી દિલ્હી: ચીફ જસ્ટિસ ઓફ ઈન્ડિયા દિપક મીશ્રા વિરુદ્ધ બળવો કરીને પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરનાર ચાર જજમાં સામેલ સુપ્રીમ કોર્ટના અગ્રણી જસ્ટિસ ચેલમેશ્વર આજે સુપ્રીમ કોર્ટમાંથી નિવૃત્ત થઈ રહ્યા છે. ચેલમેશ્વર સુપ્રીમ કોર્ટમાં અંદાજે સાત વર્ષથી કાર્યરત હતા. ચેલમેશ્વરના નિવૃત્ત થયા પછી સુપ્રીમ કોર્ટના કોલેજિયમમાં મોટા ફેરફાર થવાની શક્યતા છે. નિવૃત્ત થતાં જ જસ્ટિસ ચેલમેશ્વર કોલેજિયમમાંથી બહાર થશે અને તેમની જગ્યાએ જસ્ટિસ એ કે સિકરી સામેલ થશે. નોંધનીય છે કે, જસ્ટિસ સિકરીની આગેવાનીવાળી બેન્ચે તાજેતરમાં જ કર્ણાટક વિધાનસભાની ચૂંટણી પછી રાજ્યમાં ઉભી થયેલી સરકારી ઉથલપાથલ દરમિયાન 24 કલાકમાં જ ફ્લોર ટેસ્ટ કરાવવાનો આદેશ આપ્યો હતો. હવે કોણ-કોણ કોલેજિયમમાં સામેલ?

તેમના સિવાય કોલેજિયમમાં ચીફ જસ્ટિસ દિપક મીશ્રા, જસ્ટિસ રંજન ગોગોઈ, જસ્ટિસ એમબી લોકુર અને જસ્ટિસ કુરિયન જોસેફ સામેલ છે. માનાવમાં આવે છે કે, જસ્ટિસ એકે સિકરી ચીફ જસ્ટિસ દિપક મીશ્રાના ખૂબ વિશ્વાસુ છે. આ સંજોગોમાં કોલેજિયમમાં તેમનો સાથ મજબૂત થઈ શકે છે. ચાર જજે CJI પર ઊભા કર્યા હતા સવાલ જસ્ટિસ રંજન ગગોઈ, એમબી લોકુર અને કુરિયન જોસેફ સાથે મળીને ચેલમેશ્વરે ખાસ સીબીઆઈ જજ બી.એચ. લોયાના રહસ્યમય મૃત્યુ મામલે સવાલ ઊભા કર્યા હતા. નોંધનીય છે કે, જસ્ટિસ લોયાનું મોત 1 ડિસેમ્બર 2014માં રહસ્યમય રીતે થયું હતું 12 જાન્યુઆરી 2018ના રોજ ચાર જજોએ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી હતી. સુપ્રીમ કોર્ટના ઈતિહાસમાં આવુ પહેલીવાર થયું હતું. જેની સામે ન્યાયપાલિકાએ સવાલ ઉભા કર્યા હતી. જસ્ટિસ ચેલમેશ્વરે આકરી ટીપ્પણીઓ કરતા કહ્યું હતું કે, 'છેલ્લા અમુક મહિનાઓમાં જે થયું છે જે બિલકુલ યોગ્ય નથી.' તેમણે કહ્યું હતું કે, જ્યાં સુધી સુપ્રીમ કોર્ટને સંરક્ષિત નહીં કરવામાં આવે અને જ્યાં સુધી તે તેનું સંતુલન નહીં જાળવી શકે ક્યાં સુધી દેશમાં લોકતંત્ર સ્થિર રહી શકશે નહીં. સારા લોકતંત્રની ઓળખ નિષ્પક્ષ અને સ્વતંત્ર ન્યાયાધીશ હોય છે.

જસ્ટિસ ચેલમેશ્વર આજે સુપ્રીમ કોર્ટમાંથી નિવૃત્ત થશે| Justice Chelleshwar retires from SC today. Supreme court Justice Chelameswar retire today collegium structure will be change very soon