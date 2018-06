જીવની બાજી લગાવી 7 લોકોને બચાવી ચૂક્યો છે આ જ્યુસવાળો, 'બ્રેવરી એવોર્ડ' માટે થશે નોમિનેટ

મુઝફ્ફરનગર (યુપી): ઠેલા પર જ્યુસની દુકાન ચલાવનાર આ માણસ સામાન્ય લોકો માટે કોઇ સુપરહીરોથી ઉતરતો નથી. મુઝફ્ફરનગર જિલ્લામાં રહેતો 26 વર્ષીય સૈની પોતાની જીંદગી દાવ પર લગાવીને એક વર્ષમાં 7 લોકોના જીવ બચાવી ચૂક્યો છે. તેમના આ જ સાહસિક કામ માટે હવે સ્થાનિક પોલીસ અને એડમિનિસ્ટ્રેશન તેમને 'બ્રેવરી એવોર્ડ' માટે નોમિનેટ કરવાની તૈયારીમાં છે. 'ગયા વર્ષે એક વ્યક્તિને નહેરમાં કૂદતા જોયો હતો' - મનોજ મુઝફ્ફરનગર શહેરથી લગભગ 16 કિમી દૂર ભોપા વિસ્તારમાં ગંગા નહેરની પાસે ફ્રૂટ જ્યુસનો ઠેલો લગાવે છે. આ જગ્યા 'સુસાઇડ પોઇન્ટ' નામથી કુખ્યાત છે. અહીંયા પાસે બનેલા પુલમાંથી ઘણા લોકો મોતની છલાંગ લગાવી ચૂક્યા છે. - એક અંગ્રેજી ન્યુઝ વેબસાઇટને આપેલા ઇન્ટરવ્યુમાં મનોજે જણાવ્યું કે, "એક વર્ષ પહેલા મેં એક વ્યક્તિને નહેરમાં કૂદીને આત્મહત્યાનો પ્રયત્ન કરતા જોયો હતો. મારી આંખોને વિશ્વાસ ન થયો કે મેં કોઇને નહેરમાં કૂદતા જોયો છે. મેં પણ કંઇ વિચાર્યા વગર નહેરમાં છલાંગ લગાવીને તેનો જીવ બચાવી લીધો."

- ગુરૂવારે પણ મનોજે ભોકારેઢી નગર પંચાયતના પૂર્વ ચેરમેન જ્ઞાનેન્દર સિંહના 70 વર્ષીય કાકાનો જીવ બચાવ્યો. ત્યારબાદ તેમણે 1000 રૂપિયા ઇનામ માટે આપવામાં આવ્યા. સિંહના જણાવ્યા પ્રમાણે, તેમના કાકા લાંબા સમયથી ડિપ્રેશનમાં ચાલી રહ્યા હતા. મનોજ અત્યાર સુધી સાત લોકોનો જીવ બચાવી ચૂક્યો છે. આ પણ વાંચો: મહિલાએ દર્શાવી બહાદુરી, સાપે માર્યો ડંખ તો પકડીને ડબ્બામાં કર્યો બંધ ને પહોંચી હોસ્પિટલ 'તે અમારો દેસી સુપરમેન' - એક સોશિયલ એક્ટિવિસ્ટ નું કહેવું છે, "મનોજ અમારો દેશી સુપરમેન છે, જે લોકોને મરવાથી બચાવે છે. વૃદ્ધ હોય કે જવાન, ગામનો દરેક વ્યક્તિ તેની જ ચર્ચા કરે છે. મનોજ કોઇ ટ્રેઇન્ડ તરવૈયો નથી. પરંતુ તે માછલી જેમ તરે છે." - આ બાબતે મનોજ જણાવે છે, "હું ફક્ત એટલું જાણું છું કે હું કોઇને મારી આંખોની સામે મરતા જોઇ શકતો નથી."

- ભોપા વિસ્તારના ડીએસપી રાજીવ કુમાર ગૌતમે કહ્યું- મનોજની વાત લોકો માટે એક મિસાલ છે. અમે તેમના કામની પ્રશંસા કરીએ છીએ. આ માટે હવે તેમને બ્રેવરી એવોર્ડ માટે નોમિનેટ કરવાની તૈયારી કરવામાં આવી રહી છે.

Click here to read that Juice vendor in Muzaffarnagar saves peoples life risking his own life.