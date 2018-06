J&Kના બીજેપી અધ્યક્ષને પાકિસ્તાન તરફથી મળી મારી નાખવાની ધમકી

શ્રીનગર: જમ્મુ-કાશ્મીરમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી (બીજેપી)ના અધ્યક્ષ રવીન્દ્ર રૈનાને મારી નાખવાની ધમકી આપવામાં આવી છે. આ ધમકી તેમને પાકિસ્તાનના આતંકીઓ પાસેથી મળી છે. ગુરૂવારે તેમણે જણાવ્યું કે કરાચીથી તેમને ધમકીભર્યો ફોન કોલ આવ્યો હતો. તેમને ડરાવતા આતંકીઓએ કહ્યું કે તેમની હાલત પણ શુજાત બુખારી જેવી જ કરીશું. રૈનાએ ત્યારબાદ પોલીસને જાણકારી આપી, જે અંગે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. રૈનાએ કહ્યું- પહેલા પણ મળી છે ધમકીઓ રૈનાએ જણાવ્યું કે, "મને પહેલા પણ પાકિસ્તાન પાસેથી ઇન્ટરનેટ અને ફોન પર ધમકીઓ મળતી હતી. પરંતુ , મેં તેના પર ધ્યાન ન આપ્યું. મને કરાચીના નંબરથી કોલ આવ્યો હતો. આપણા દેશના જવાનો પર મને વિશ્વાસ છે કે તેઓ સારી રીતે અમારી સુરક્ષા કરી રહ્યા છે." 48 કલાક પહેલાં જ બીજેપીએ પાસેથી સમર્થન પાછું ખેંચ્યું ઉલ્લેખનીય છે કે, રૈનાને આ ધમકી મળી તેના 48 કલાક પહેલા જ ઘાટીમાં બીજેપીએ પીડીપી પાસેથી સમર્થન પાછું ખેંચી લીધું હતું. જેના કારણે, મહેબૂબા મુફ્તીને મુખ્યમંત્રી પદેથી રાજીનામું આપવું પડ્યું હતું. મંગળવારે બીજેપીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ ે કાશ્મીરમાં બીજેપી નેતાઓ સાથે કરી હતી, જે પછી પાર્ટીએ પીડીપી પાસેથી સમર્થન પાછું લેવાની જાહેરાત કરી હતી.

