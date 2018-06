2019માં તમામ વિપક્ષ રાજ્યોમાં મળીને ચૂંટણી લડે તે જરૂરી નથી- દેવેગૌડા

નવી દિલ્હીઃ ના પ્રમુખ એચ.ડી.દેવગૌડાએ શુક્રવારે 2019ની ચૂંટણીમાં વિપક્ષી દળો એકજૂથ થવા અંગે સંશય વ્યક્ત કર્યો છે. દેવગૌડાએ કહ્યું કે, એચ.ડી.કુમારસ્વામીના શપથમાં સામેલ થનારા તમામ વિપક્ષી દળ લોકસભા ચૂંટણી દરમિયાન રાજ્યોમાં પણ મળીને લડે તેવું જરૂરી નથી. 23 મેનાં રોજ સ્વામીના શપથ ગ્રહણ સમારંભમાં , , મમતા બેનર્જી, , અખિલેશ સહિત 13 પક્ષોના નેતા પહોંચ્યા હતા. 2019માં અમારી પાર્ટી કર્ણાટકમાં સાથે જ ચૂંટણી લડશે દેવગૌડાએ કહ્યું કે, "હાલ સત્તાધારી ને હરાવવા માટે ત્રીજા મોર્ચાની જરૂર છે. બીજી બાજુ વડાપ્રધાને પણ સંકેત આપ્યાં છે કે લોકસભા ચૂંટણી નવેમ્બર-ડિસેમ્બર સુધી થઈ શકે છે. 2019માં કર્ણાટકમાં અમારી પાર્ટી કોંગ્રેસની સાથે મળીને ચૂંટણી લડશે. બંને પક્ષ વચ્ચે થોડીક સમસ્યા છે, જેના સમાધાનની જરૂર છે. સામાન્ય ચૂંટણી માટે સીટોની વ્હેંચણીને લઈને ચર્ચા નથી થઈ. કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધી અને કુમારસ્વામી ચર્ચા કર્યાં બાદ તે વાત નક્કી કરશે." વાંચોઃ સ્વિસ બેંકના રિપોર્ટ બાદ સ્વામીએ નાણાં સચિવ અઢીયા પર નિશાન સાધ્યું સિદ્ધારમૈયાના મનાવવા કોંગ્રેસે વેણુગોપાલને મોકલ્યાં

- દેવેગૌડાને જ્યારે સિદ્ધારમૈયાના નિવેદન અંગે સવાલ પૂછવામાં આવ્યો તો તેઓએ કહ્યું કે, આ તેમના વિચાર છે.

- કર્ણાટકના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી સિદ્ધારમૈયાએ કોંગ્રેસ-JDS ગઠબંધન સરકાર 2019 સુધી નહીં ચાલે તેવી વાત કરી હતી. આ ઉપરાંત 5મી જુલાઈએ રજૂ કરવા અંગે પણ સવાલ ઉઠાવ્યો હતો.

- આ વચ્ચે કોંગ્રેસના સૂત્રોએ જણાવ્યું કે નારાજ સિદ્ધારમૈયાને મનાવવા માટે પાર્ટીએ મહાસચિવ કે.સી.વેણુગોપાલને કર્ણાટક મોકલ્યાં છે.

- તો ઉપ મુખ્યમંત્રી જી. પરમેશ્વરે કહ્યું કે, કોંગ્રેસ અને JDSની સમન્વય સમિતિ બજેટ પર રવિવારે ચર્ચા કરશે. આ સમિતિના અધ્યક્ષ સિદ્ધારમૈયા છે.

Former Prime Minister and JDS leader H.D. Deve Gowda said the presence of non-BJP parties at the swearing-in of the JDS-Congress government in Karnataka did not mean that all would fight polls together in every State in the 2019 general election.