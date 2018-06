J&K: કુપવાડામાં સેનાએ ઠાર કર્યો એક આતંકી, શોપિયાંમાં સર્ચ ઓપરેશન

શ્રીનગરઃ જમ્મુ કાશ્મીરમાં રમજાન માસ દરમિયાન જાહેર કરાયેલું સીઝફાયર પૂર્ણ થતાં સતત સેના દ્વારા આતંકીઓ વિરૂદ્ધ કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. શુક્રવારે કુપવાડામાં સેના અને આતંકીઓ વચ્ચે અથડામણ થઈ હતી. આ ઓપરેશનમાં સેનાએ એક આતંકીને ઠાર કર્યો છે. આ ઓપરેશન કુપવાડાના ત્રેહગ્રામ વિસ્તારમાં થયું છે. ઓપરેશન લગભગ 5.30 વાગ્યાથી ચાલી રહ્યું છે. આ ઉપરાંત આતંકીઓએ શોપિયાંમાં સેનાની ટુકડી પર ગ્રેનેડ ફેંક્યા હતા જેમાં સેનાનો એક જવાન ઘાયલ થયો છે. જે બાદથી શોપિયાંમાં પણ સર્ચ ઓપરેશન ચાલી રહ્યું છે. ને કારણે સજ્જ છે એજન્સીઓ

- અમરનાથ યાત્રાને કારણે જમ્મુ કાશ્મીરમાં સુરક્ષા એજન્સીઓ સંપૂર્ણ પણે સજ્જ છે.

- ગુપ્તચર વિભાગની સુચનામાં કહેવાયું છે કે પાકિસ્તાનનું આતંકી ગ્રુપ લશ્કર-એ-તોયબા પવિત્ર ગુફા તરફ જતાં રસ્તામાં પડતા પિસ્સૂ ટોપ અને શેશાંગ પર હુમલો કરી શકે છે.

- આ બંને સ્થા રણનીતિ રીતે ઘણાં જ સંવેદનશીલ માનવામાં આવે છે.

- સુરક્ષાને જોતાં એજન્સીઓએ અનેક પ્રકારની તૈયારીઓ કરી છે, કે જેથી કોઈપણ પરીસ્થિતિઓનો સામનો કરી શકાય. ત્રણ મુદ્દે કામ કરી રહી છે એજન્સીઓ

1) જમ્મુ કાશ્મીરમાં આતંકવાદની સમસ્યાનો સામનો કરવા માટે સુરક્ષા એજન્સીઓએ ત્રણ મુદ્દે કામ કરી રહ્યાં છે. એક તરફ ઓપરેશન ઓલ આઉટની મદદ આતંકીઓનો સફાયો કરવામાં આવી રહ્યો છે. 2) તો NIA અને ED મોટાં સ્તરે સરહદ પાર આવતાં આર્થિક સ્ત્રોત અને આતંકના વેપારીઓને દબોચી રહ્યાં છે. આ કડીમાં જ હુર્રિયત નેતાઓ પર ગાળિયો કસાયો છે. 3) ત્રીજું પગલું છે રાજ્યપાય શાસન દરમિયાન સામાજિક પક્ષના તમામ વર્ગો સાથે વાત કરવા માટે ઈન્ટરલોક્યૂટર કામ કરતા રહેશે.

An unidentified militant was killed on Friday in an encounter with security forces in the forests of Kupwara district of Jammu and Kashmir. An army official said security forces launched a search operation in the forest area of Trehgam in Kupwara following information about the presence of militants there. He said one militant was killed in the exchange of firing between the two sides. The identity and group affiliation of the slain militant was not known yet.