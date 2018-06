3rd ફ્લોરથી વેન્ટિલેટર ડક્ટમાં પડી મહિલા, સિવિલ ડિફેન્સની ટીમે 8 જ મિનિટમાં બચાવી

જયપુર: મંગળવારે સાંજે ત્રણ ફ્લોરના ફ્લેટમાં ટોપ ફ્લોર પર બાળકી સાથે રમતાં રમતાં 26 વર્ષની યુવતી સરિતાનો પગ લપસવાથી તે વેન્ટિલેટર ડક્ટમાં પડી ગઈ હતી. અહીં ઘણી જગ્યાએ પાઈપ અને દિવાલ સાથે અથડાઈને સરિતા નીચે પડી ગઈ હતી. આ ઘટનાથી સરિતા અને તેની બે વર્ષની દીકરી જોરજોરથી બુમો પાડવા લાગ્યા હતા. આજુ-બાજુના લોકો ચીસો સાંભળીને સીધા છત પર આવી ગયા હતા. તેમણે જોયુ તો સરિતા વેન્ટિલેટર ડક્ટમાં પડી ગઈ હતી. તેમણે તુરંત સરિતાના પતિ ભાસ્કર તિવારીને ફોન કર્યો હતો. ભાસ્કર તિવારીએ ફાયર બ્રિગેડ અને સિવિલ ડિફેન્સની ટીમને સૂચના આપી હતી. સિલિવ ડિફેન્સની ટીમે 12 કિમીનો રસ્તો માત્ર 9 મિનિટમાં જ પસાર કર્યો હતો. ઘટના સ્થળે પહોંચી રેસ્ક્યુ ટીમ

- રેસ્ક્યુ ટીમ દોરડું લઈને ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી અને ટીમના સભ્ય રાજેન્દ્રને વેન્ટિલેશન એરિયામાં નીચે ઉતાર્યો હતો. સરિતાને ગણતરીની મીનિટોમાં જ સુરક્ષીત રીતે બહાર કાઢવામાં આવી હતી.

- સરિતાને સામાન્ય ઈજા થઈ છે. તેને નજીકની હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવી છે. 25 મિનિટ અટકેલો રહ્યો જીવ

- સાંજે 5.52 વાગે ઘટના થઈ, સરિતા વેન્ટિલેટર ડક્ટમાં પડી ગઈ.

- 5.55 વાગે આજુ બાજુા લોકો તેનો અવાજ સાંભળીને છતપર આવ્યા. તેમણે સરિતાને ત્યાં નીચે પડેલી જોઈને તેના પતિ ભાસ્કર તિવારીને ફોન કર્યો.

- 5.57 વાગે ભાસ્કર તિવારીએ ફા.ર બ્રિગેડ અને સિવિલ ડિફેન્સની ટીમને જાણ કરી.

- 5.59 વાગે માલવીય નગરથી રવાના થયેલી સિવિલ ડિફેન્સની ટીમ 9 જ મિનિટમાં 12 કિમીનું અંતર કાપીને ઘટના સ્થળે પહોંચી.

- 6.09 રેસ્ક્યુ ટીમ દોરડા લઈને છત પર પહોંચી અને ટીમના સભ્ય રાજેન્દ્રને વેન્ટિલેટર એરિયામાં ઉતાર્યો.

- 6.17 વાગે સરિતાને સુરક્ષીત રીતે બહાર કાઢવામાં આવી, એક મિનિટમાં રાજેન્દ્ર પણ બહાર આવી ગયો.

3rd ફ્લોરથી વેન્ટિલેટર ડક્ટમાં પડી મહિલા| Jaipur Woman Falling In The Ventilator Duct. Incident happens when playing with the girl, the Civil Defense team decided to travel 12 km in just 9 minutes.