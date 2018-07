હીરોની જેમ કામ કરે છે આ IPS, કટની હવાલા કાંડની નિષ્પક્ષ તપાસ કરી આવ્યા ચર્ચામાં

છિંદવાડા/બનારસઃ 'કટની હવાલા કાંડ'ની નિષ્પક્ષ તપાસ કરવાને લખીને લાઇમલાઇટમાં આવેલા SP ગૌરવ તિવારીની છિંદવાડા (મધ્ય પ્રદેશ) ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. તેમને હવે દેવાસ (MP)થી દેવાસ (MP) ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા છે. આ લોકપ્રિય IPSના ટ્રાન્સફરની ખબર સાંભળી સ્થાનિકો રડવા લાગ્યા. લોકોનો પ્રેમ જોઈ SP પણ પોતાના આંસુ રોક ન શક્યા. ગૌરવ તિવારી મૂળે બનારસમાં તિવારીપુરના રહેવાસી છે. DivyaBhaskar.comએ એસપી ગૌરવના માતા-પિતા સાથે વાત કરી જેમાં તેમાં વ્યક્તિત્વના બીજા પાસા પણ બહાર આવ્યા. - પોલીસની નોકરી માટે ગૌરવ ભલે બીજા રાજ્યમાં ચાલ્યા ગયા પરંતુ તેમના માતા-પિતા આજે પણ તિવારીપુરમાં રહે છે. પિતા ખેતી કરે છે. ગૌરવના પિતા અરુણ તિવારી અને માતા સરિતાએ ગૌરવની પર્સનલ લાઇફ સાથે સંકળાયેલી વાતો શેર કરી. સરિતા તિવારીએ જણાવ્યું, "મે 2015ની વાત છે. ત્યારે ગૌરવનું પોસ્ટિંગ બાલાઘાટ (MP)માં હતું. મારી પુત્રવધૂ આભા ગર્ભવતી હતી. તેને ડિલીવરી માટે હોસ્પિટલમાં એડમિટ કરવામાં આવી હતી."

- "ગૌરવની પાસે નક્સલીઓ સાથે સંકળાયેલા એક સિક્રેટ મિશન પર જવાનો ઓર્ડર હતો. તેઓ રાતે જવાના જ હતા ત્યારે પુત્રવધૂને લેબર પેન શરૂ થઈ ગયું. તાત્કાલિક ડોક્ટરોએ તેમનું ઇમરજન્સી સિઝેરિયન ઓપરેશન કર્યું. આભાએ રાત્રે 12 વાગ્યે મારી પૌત્રીને જન્મ આપ્યો. ગૌરવ પોતાની દીકરીને તેડી ભાવુક થઈ ગયો હતો. એક તરફ તેને ડ્યૂટી પર જવાનું હતું અને બીજી તરફ હાથમાં નવજાત દીકરી હતી. ગૌરવે મને કહ્યું- દીકરીને જોઈને જઈ રહ્યો છું. મોટું મિશન છે, પૂરું કરીને જ પરત આવીશ."

- પિતા અરુણ તિવારીએ જણાવ્યું કે ત્યારે ગૌરવે બે દિવસ બાદ ફોન કરીને સારા સમાચાર આપ્યા. તેણે 35 લાખ રૂપિયાના ઈનામી નક્સલી દિલીપ ગુહાને અરેસ્ટ કરી દીધો હતો. તે 19 હત્યાનો આરોપી હતો, જેને માત્ર મધ્ય પ્રદેશ જ નહીં પરંતુ મહારાષ્ટ્ર અને છત્તીસગઢની પોલીસ પણ શોધી રહી હતી. આજે પણ પિતા સામે નથી બેસતો- માતા

- માતા સરિતાએ જણાવ્યું, "ગૌરવ આજે પણ પોતાના પિતાની સામે નથી બેસતો. હંમેશા આદરની સાથે ઊભો રહે છે. હું તેને અતુલ કહીને બોલાવું છું. અતુલ, જેની છાતી હનુમાન જેવી છે અને જનતા હૃદયમાં રાખે છે."

- "પોલીસની નોકરીમાં જોડાયા બાદ પણ ગૌરવ લાગણીશીલ વ્યક્તિ છે. આજે પણ તે મને સ્ટેશને છોડવા આવે છે તો ઇમોશનલ થઈ જાય છે અને રડવા લાગે છે." ટાટા કંપનીમાં પણ કરી છે નોકરી

- ગૌરવે જણાવ્યું હતું કે તેઓ શરૂઆતથી જ આઈપીએસ અધિકારી બનવા માગતા હતા, પરંતુ સિવિલ સર્વિસિસના અભ્યાસ કરવા માટે તેમની પાસે પૂરતા પૈસા નહોતા.

- એટલા માટે તેઓએ એન્જિનિયરિંગ કર્યા બાદ ટાટા કંપનીમાં નોકરી લીધી. બે વર્ષ કામ કર્યા બાદ જ્યારે પૈસા ભેગા થઈ ગયા, તો તેઓ આઈપીએસનું કોચિંગ કરવા માટે દિલ્હી ચાલ્યા ગયા. ત્યારબાદ તેમનું સિલેક્શન થઈ ગયું. કુલ રૂ. 1400 પ્રતિ મહિનાના ખર્ચે કરી હતી IPSની તૈયારી

- પિતા અરુણ તિવારીએ જણાવ્યું, "દિલ્હીમાં પીએસસીની તૈયારી દરમિયાન તેઓ માત્ર રૂ. 7000 ખિસ્સા ખર્ચી લેતા હતા. દિલ્હી જેવા શહેરમાં તેઓ રૂ. 2600 ટિફિન અને રૂ. 3000 રૂમના ભાડા પર ખર્ચ કરતા હતા."

- "બચેલા રૂ. 1400માં જે તેઓ પોતાનું સ્ટડી મટિરિયલ અને અન્ય જરૂરી સામાન લેતા હતા." આ પણ વાંચો: નશાની આદતે બનાવી દીધો જગમોહનને માનસિક રોગી, ઘરના દરવાજે સાંકળોમાં રહે છે બંધાયેલો

IPS Gaurav Tiwari Transfered from Varanasi, people sad for him. Gaurav Tiwari is the SP of Chhindwara (MP) for nearly one and half years. They had come to the discussion after conducting unbiased investigations in Katni Havela Kand.