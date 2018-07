મર્સિડીઝ અને દૂધ પર એક જ ટેક્સ ન લાગી શકે: GSTના એક વર્ષ પર મોદી

નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જીએસટી પર પૂછાયેલા એક સવાલના જવાબમાં કહ્યું કે મર્સિડીઝ અને દૂધ પર એક જેવો ટેક્સ ન લગાવી શકાય. એક ઇન્ટરવ્યુમાં વડાપ્રધાને કહ્યું કે જ્યારે કોંગ્રેસના અમારા મિત્રો એમ કહે છે કે તેઓ એકસમાન જીએસટી લાવશે, તો તેનો અર્થ એ છે કે તેઓ ખાવા-પીવાની અને અન્ય ચીજો પર પણ 18 ટકા ટેક્સ લગાવશે, જ્યારે આ ચીજો અત્યારે 0થી 5 ટકા ટેક્સ સ્લેબમાં છે. મોદીએ આપ્યો જીએસટી પર ઇન્ટરવ્યુ

- મોદીએ જીએસટી લાગુ કર્યાને એક વર્ષ પૂરું થવાના એક દિવસ પહેલા શનિવારે સ્વરાજ્ય મેગેઝીનને લગભગ 45 મિનિટનો ઇન્ટરવ્યુ આપ્યો. તેમને સવાલ પૂછવામાં આવ્યો કે તમે એક વર્ષ પહેલા એમ કહીને જીએસટી લાગુ કર્યો હતો કે આ સારો અને સાધારણ ટેક્સ છે, પરંતુ ક્રિટિક્સનું કહેવું છે કે આ ટેક્સ ખૂબ જટિલ છે. તેઓ એમપણ કહે છે કે હકીકતમાં શું તેમાં એક જેવો ટેક્સ સ્લેબ હોવો જોઇએ?

- મોદીએ આ સવાલના જવાબમાં કહ્યું કે એક જ જેવો ટેક્સ સ્લેબ રાખવો ઘણું સરળ છે. પરંતુ, ત્યારે અમે ખાવાની ચીજોને શૂન્ય ટકા ટેક્સ સ્લેબમાં ન રાખી શકીએ. તેમણે કહ્યું કે શું આપણે દૂધ અને મર્સિડીઝને એક જ જેવા ટેક્સ સ્લેબમાં રાખી શકીએ છે? પીએમએ ગણાવ્યા જીએસટીના ફાયદા - વડાપ્રધાને જીએસટીના ફાયદા ગણાવતા કહ્યું, "આઝાદી પછી અત્યાર સુધી નવા ઉદ્યોગોના રજિસ્ટ્રેશનનો આંકડો 66 લાખ છે, જ્યારે જીએસટી લાગુ થવાના એક વર્ષની અંદર જ 48 લાખ નવા ઉદ્યોગો રજિસ્ટર થયા છે. 350 કરોડ બિલ અને 11 કરોડ ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન ફાઇલ કરવામાં આવ્યા છે." - "આખા દેશમાં ચેકપોસ્ટ હટી ગયા છે અને રાજ્યોની સરહદો પર હવે લાઇનો નથી લાગતી. ટ્રક ડ્રાઇવર્સનો કીમતી સમય પણ બચી રહ્યો છે. સંચાલન તંત્ર ઝડપથી વધી રહ્યું છે અને તેની સાથે ઉત્પાદનમાં પણ વધારો થયો છે. જો જીએસટી એટલો જ જટિલ હોત તો શું આપણને આ પ્રકારના આંકડાઓ હાંસલ થઇ શક્યાં હોત?"

Click here to read about Interview of PM Modi on 1 year of application of GST. મોદીએ જીએસટી લાગુ કર્યાને એક વર્ષ પૂરું થવાના એક દિવસ પહેલા શનિવારે સ્વરાજ્ય મેગેઝીનને લગભગ 45 મિનિટનો ઇન્ટરવ્યુ આપ્યો.