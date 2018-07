પંજાબ: પૂત્રવધૂ પર સાસરિયાંઓએ ગુજાર્યો ત્રાસ, 7 વર્ષનો દીકરો માને છોડી દેવા આજીજી કરતો રહ્યો

હોશિયારપુર (પંજાબ): એક પરિણીતા અને તેના પિયરવાળાઓએ તેના સાસરીવાળાઓ પર મારપીટ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. તેમના કહેવા પ્રમાણે, સાસરીવાળાઓએ મહિલાના હાથ બાંધીને તેને મારી અને પછી તડકામાં બેસાડી રાખી. ગામના કોઇ વ્યક્તિએ ઘટનાની જાણકારી મહિલાના પિતાને આપી તો તેમણે દીકરીને છોડાવી અને પછી હોસ્પિટલ લઇ ગયા. ઝઘડો ફેરવાઇ ગયો મારપીટમાં - પીડિતાના પિતાએ જણાવ્યું કે 7 વર્ષ પહેલા તેમની દીકરી સુરજીતકૌરના લગ્ન બલવિંદર સિંહ સાથે થયા હતા. તેમને સાત વર્ષનો દીકરો પણ છે. - લગ્ન પછી પતિ-પત્નીમાં નાના-મોટા ઝઘડા થતા હતા પરંતુ દીકરીએ ક્યારેય તેમને જણાવ્યું ન હતું. છેલ્લા દોઢ વર્ષથી બલવિંદર વિદેશ ગયો છે અને સુરજીત સાસરીવાળાઓથી અલગ રહે છે.

- 1 જુલાઈના રોજ રવિવારે સવારે 6 વાગે તે સસરાના ઘરે ગઇ હતી. ત્યારે દીકરીનો તેના દિયર સુરિંદર સિંહ, દેરાણી કમલજીત, સાસુ અને સસરા ગુરમેજ સિંહ સાથે ઝઘડો થઇ ગયો.

- ત્યારબાદ બધાએ ભેગા થઇને દીકરીને ખરાબ રીતે મારી અને તેના હાથ બાંધીને તેને ખુલ્લા તડકામાં ફેંકી દીધી. તેઓ કહી રહ્યા હતા કે તારું મગજ ફરી ગયું છે અને તું પાગલ થઇ ગઇ છે.

- 7 વર્ષનો દીકરો નવજોત આ બધું જોઇને દાદા-દાદીને તેની મમ્મીને છોડી દેવા માટે વિનંતી કરતો રહ્યો. આ પણ વાંચો: દીકરાનું હાર્ટ એટેકમાં થયું મોત: સાસુ-સસરાએ વિધવા વહુ પ્રત્યે નિભાવી આવી ફરજ પિતા પહોંચ્યા તો જોયું કે દીકરીની હતી ખરાબ હાલત - આ દરમિયાન કોઇએ દીકરીના સાસરેથી ફોન કરીને જણાવ્યું કે સુરજીતને બંધક બનાવીને તેના સાસરીવાળા તેને મારી રહ્યા છે, તમે જલ્દી પહોંચો. - જ્યારે પિતા ગામડેથી કેટલીક વ્યક્તિઓને લઇને દીકરીના સાસરે પહોંચ્યા તો જોયું કે સુરજીતને તેના સાસુ-સસરાએ ઘરની બહાર હાથ પાછળ બાંધીને તડકામાં બેસાડી રાખી હતી. તેમણે દીકરી પર થયેલા આ દમનની તસવીર પણ ખેંચી અને ત્યારબાદ તેને હોસ્પિટલ લઇ ગયા.

- સિવિલ હોસ્પિટલના ડૉ. વિશ્વદીપ સિંહે જણાવ્યું કે ઇલાજ શરૂ કરી દીધો છે અને માહિલપુર પોલીસને જાણકારી આપવામાં આવી છે.

- માહિલપુર પોલીસ સ્ટેશનના એસએચઓ બલજીત સિંહ હુંદલે જણાવ્યું કે આખી વાત હજુ સામે આવી નથી. મામલો જો તેમના સુધી આવે છે તો તેઓ આ કેસની ગંભીરતાથી તપાસ કરશે અને આરોપીઓ પર કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

Click here to read that Inlaws harassed daughter in law at Hoshiyarpur Punjab.