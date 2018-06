એક જ દિવસે પતિ-પત્નીએ અલગ અલગ રીતે કર્યું સુસાઈડ, પોલીસને અફેરની શંકા

ભિંડ: એક જ ઘરમાં પતિ-પત્નીએ અલગ અલગ રીતે સુસાઈડ કર્યું હોવાની ઘટના સામે આવી છે. અહીં પહેલાં વહુએ આત્મહત્યા કરી હતી. જ્યારે પરિવારજનોએ તેમના દીકરાને વહુની આત્મહત્યાનું કારણ પૂછ્યું ત્યારે તેણે પણ બીજા રૂમમાં જઈને પોતાની જાતને ગોળી મારી દીધી હતી. બીજી બાજુ છોકરીના પિતાએ સાસરી પત્ર પર દીકરીને પરે કરતા હોવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. જોકે પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં છોકરીના શરીર ઉપર કોઈ પણ ઈજાના નિશાન મળ્યા નથી. નણંદ ઉઠાડવા ગઈ તો ફાંસીના ફંદા પર લટકતી હતી ભાભી - મેહગામના પોલીસ ઈન્સપેક્ટર મનોજ રાજપૂતના જણાવ્યા પ્રમાણે, શ્યામ બિહારી બુધવારે પરિવાર સાથે વાતચીત કરીને તેની પત્ની દીક્ષા સાથે બીજા ફ્લોર પર ઉંઘવા જતો રહ્યો હતો. ગુરુવારે સવારે સાત વાગ્યા સુધી દિક્ષા ઉઠીને નીચે ન આવી તો તેની નણંદ ઉમા તેને ઉઠાડવા માટે ઉપર ગઈ હતી. ત્યારે શ્યામ ઉંઘતો હતો અને દીક્ષા ફાંસીના ફંદા ઉપર લટકતી હતી. આ જોઈને ઉમાના મોઢામાંથી ચીસ નીકળી ગઈ હતી. ઉમાની ચીસ સાંભળીને ઘરના લોકો પણ શ્યામના રુમમાં પહોંચ્યા હતા. તેમણે શ્યામને ઉઠાડીને દિક્ષાની આત્મહત્યાનું પૂછ્યું હતું. પત્નીને ફાંસીના ફંદા પર લટકતી જોઈને ડઘાઈ ગયેલો શ્યામ ત્રીજા ફ્લોર પર બનેલા રૂમમાં જતો રહ્યો અને તે પછી અચાનક ગોળીનો અવાજ સંભળાયો હતો. ઘરના લોકો ત્રીજા ફ્લોરના રૂમમાં પહોંચે ત્યાં સુધી શ્યામ પણ મૃત્યુ પામ્યો હતો. - એફએસએલ અધિકારી ડૉ. અજય સોનીના જણાવ્યા પ્રમાણે કેસ ઘણો શંકાસ્પદ લાગી રહ્યો છે અને હાલ પોલીસ તપાસ કરી રહી છે. - ડૉ. રશમીના જણાવ્યા પ્રમાણે, પીએમ રિપોર્ટમાં મહિલાની બોડિ ઉપર ઈજાના નિશાન મળ્યા છે. દિક્ષાના પિતાએ સાસરીવાળા પર લગાવ્યો દીકરીની હત્યાનો આરોપ

- દિક્ષાના પિતા રામદાસ શર્માએ જણાવ્યું કે, 18 એપ્રિલે દીકરીના લગ્ન થયા હતા. દિક્ષાની નણંદ અને જેઠાણી તેને ખૂબ પરેશાન કરતા હતા. મારી દીકરીએ સુસાઈડ નથી કર્યું પરંતુ તેની હત્યા કરવામાં આવી છે.

- સાસરીવાળાઓ કહ્યું કે, રાતે તેમના લડવા-ઝઘડવાનો પણ કોઈ અવાજ સંભળાયો નથી. તો પછી એવું શું થયું કે, દિક્ષાએ આત્મહત્યા કરી લીધી.

- પોલીસ ઈન્સપેક્ટરે કહ્યું કે, પ્રાથમિક તપાસમાં શ્યામનું લગ્ન પહેલાં અફેર હોવાની વાત સામે આવી છે. અમે આ એંગલથી પણ તપાસ કરી રહ્યા છીએ. આ પણ વાંચો: બિહાર: બગીચામાં કેરી તોડી તો 12 વર્ષના છોકરાની ગોળી મારીને કરી દીધી હત્યા

