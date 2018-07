અમેઠીમાં એકસાથે ખોદાઇ હતા એક જ પરિવારની 11 કબરો, રડી પડેલા દફનાવનારાઓ

દિલ્હી/અમેઠી: દિલ્હીના બુરાડી વિસ્તારમાંથી હૃદય ખળભળાવી નાખતી ઘટના સામે આવી છે. અહીંયા એક ઘરમાંથી 11 શબ મળ્યા છે. મરનાર લોકોમાં 7 મહિલાઓ અને 4 પુરુષો છે. 10 શબ ફાંસી પર લટકેલા હતા અને આંખો પર પટ્ટી બાંધેલી હતી. ઘટના પછી આખા વિસ્તારમાં હોબાળો મચી ગયો છે. આખો મામલો ગૂંચવાયેલો છે. પોલીસ આને સ્પષ્ટ રીતે સુસાઇડ કેસ માનવાનો ઇન્કાર કરી રહી છે અને હાલ તેઓ તમામ પાસાંઓની તપાસ કરી રહ્યા છે. ત્યારે ગયા વર્ષે જાન્યુઆરીની શરૂઆતમાં કંઇક આ જ પ્રકારનો મામલો યુપીના મેરઠ જિલ્લામાં થયો હતો. એક જ પરિવારના 11 લોકોના મળ્યા હતા મૃતદેહ - મામલો 4 જાન્યુઆરી, 2017ના રોજનો છે. અમેઠીથી 70 કિલોમીટર દૂર મહોને ગામમાં એક જ પરિવારના 11 લોકોના મૃતદેહ મળ્યા હતા. તમામને ધારદાર હથિયારથી મારવામાં આવ્યા હતા. - દરવાજામાંથી જ્યારે 11 લોકોની અરથીઓ ઉઠી, તો દરેક જણ રડી પડ્યું હતું. કબર ખોદનારા લોકોની આંખો પણ છલકાઇ આવી હતી.

- પરિવારના મુખિયા જમાલુદ્દીન (45) ફાંસી પર લટકેલા મળ્યા હતા. ઘરમાં ફક્ત જમાલુદ્દીનની પત્ની બચી હતી.

- કમરૌલી પોલીસ સ્ટેશનના બહાદુરપુર ગામમાં રહેતા જમાલુદ્દીન મહોના કસ્બામાં બેટરી અને ગેસ ચૂલા રિપેરિંગની દુકાન ચલાવતા હતા. આ પણ વાંચો: બુરાડી કાંડ હત્યા કે આત્મહત્યા? 5 નંબર પર પરિવારે કર્યા સૌથી વધુ કોલ નિશાના પર હતી મહિલાઓ - ત્યારે સ્થાનિક પોલીસનું કહેવું હતું કે હત્યારાના નિશાના પર ફક્ત મહિલાઓ હતી. જોકે, હજુ સુધી આ હત્યાકાંડનો કોઇ ખુલાસો થઇ શક્યો નથી. - મૃતકોને દફનાવતી વખતે મોટી સંખ્યામાં લોકો તો હાજર રહ્યા જ હતા, તે સાથે એએસપી ટીએન ત્રિપાઠી ઉપરાંત પોલીસ અને અન્ય ઘણા એડમિનિસ્ટ્રેટિવ અધિકારીઓ પણ હાજર હતા.

- એકસાથે અલગ-અલગ કબરમાં 11 શબોને દફનાવતી વખતે ભીડમાં હાજર દરેકની આંખો રડી ઉઠી હતી.

