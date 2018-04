કોઈ ન સમજ્યું આ ગુજરાતી મહિલાનું દર્દ, મંદિરમાં આપ્યો બાળકને જન્મ

કાનપુરઃ આ માનવતાને શર્મશાર કરનારી ઘટના છે. આ મહિલાને તેના પતિએ ઘરની બહાર કાઢી મુકી છે. મહિલા આ બાબતે ફરિયાદ કરવા પોલીસ સ્ટેશને પહોંચી તો તેને પોલીસ દ્વારા જાકારો આપવામાં આવ્યો હતો. લોકો આ મહિલાને ગાંડી સમજી રહ્યા. પોલીસ સ્ટેશનથી જાકારો આપ્યા પછી તે મહિલાને પ્રસૂતિ પીડા ઉપડી. આસપાસમાં મહિલાઓ તેને મંદિર લઈ આવી. મંદિરમાં તે મહિલાએ બાળકને જન્મ આપ્યો બતો. રીના પાલ નામની આ મહિલા મૂળ ગુજરાતની છે. પતિ તેને દરરોજ માર મારતો તેના કારણે આ મહિલાનું માનસિક સંતુલન બગડી ગયું છે.





