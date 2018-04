મહિલાઓની છેડતી કરનારાઓને પોલીસે જાહેરમાં આપી આવી સજા

- મધ્યપ્રદેશમાં વધી રહેલાં ગુનાખોરીને દામવા માટે - સરકાર કડક નિયમો લાવી છે મધ્યપ્રદેશમાં મહિલાઓની છેડતી અને ગુનાખોરી કરનારા લોકો - હવે છેડતી કરતાં પહેલાં સો વાર વિચારશે - એની પાછળ કારણ એવું છે કે

મધ્યપ્રદેશ પોલીસે એવો નિયમ કર્યો છે કે - છેડતી કરનાર લોકો પોતે શરમજનક સ્થિતિમાં મૂકાશે. છેડતી કરનારા ગુંડાઓ અને રોમયિગીરી કરતાં લોકોનું - પોલીસ ભરબજારમાં સરઘસ કાઢે છે.

એટલું જ નહીં આ સરઘસમાં પોલીસની તેમની સાથે એક સ્પિકર અને માઇક પણ રાખે છે - આ રાખવાનું કારણ એવું છે કે - માઇક દ્વારા આ ગુંડાઓ કે રોમિયોગીરી કરતાં લોકોને પોલીસ એવું બોલાવડાવે છે કે - હવે અમે કોઇ જ અપરાધ નહીં કરીએ - મહિલાઓનું સન્માન કરીશું - તેમની છેડતી નહીં કરીએ. આ પ્રકારના વાક્યો વારાફરતી આ લોકો જોડે બોલાવે છે જેથી - ભરબજારમાં લોકોને ખબર પડે કે - આ લોકોએ ગુનો કર્યો છે અને તેમનું સરઘસ કાઢવામાં આવ્યું છે

After MP CM Shivraj Singh Chouhan s statement regarding zero-tolerance policy towards, police across the state have been shaming eve-teasers in public, making them do sit-ups and forcing them to announce on loud-speakers that they won t repeat such acts