તામિલનાડુના ગવર્નરે જાહેરમાં મહિલા પત્રકારનો ગાલ પંપાળ્યો, લોકો જોતાં રહ્યા

નેશનલ ડેસ્કઃ મહિલા પત્રકારના ગાલ અડકવાના મામલે તામિલનાડુના રાજ્યપાલ બનવારીલાલ પુરોહિતે અંતે માફી માંગી લીધી છે. મહિલા પત્રકારે રાજ્યપાલની આ હરકતને લઈને સોશિયલ મીડિયા પર વિરોધ વ્યક્ત કર્યો હતો. અને તેને અવ્યવહારિક વલણ ગણાવ્યું હતું. જે બાદ હવે રાજ્યપાલે મહિલાને પત્ર લખીને માફી માંગી લીધી છે.

Tamil Nadu Governor Banwarilal Purohit held a press conference on Tuesday evening to clear his name from a controversy surrounding a professor arrested in the for degrees case. However, the Governor walked into another row when he patted the cheek of a woman journalist, without her consent, seemingly to dodge her question. The incident took place when the 78-year-old Governor was about to leave the venue of the crowded press conference at the Raj Bhavan.