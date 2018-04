પેપર ચેક કરતાં ઉત્તરવહીમાંથી જે નીકળ્યું તે જોઇને ચોંકી ઉઠ્યા પરીક્ષક

- ઉત્તર પ્રદેશની ખાડે ગયેલી એજ્યુકેશન સિસ્ટમનું - વધુ એક તાજું ઉદાહરણ સામે આવ્યું છે

- આ વખતે ધોરણ 12ના વિદ્યાર્થીઓએ - પરીક્ષામાં વિચિત્ર પ્રકારનું ધોળકું ધોળ્યું છે

- જે વિદ્યાર્થીઓ વાંચ્યા વગર ગયા હતા - તેવા વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા પેપરમાં જવાબ લખવાના બદલે અંદર રૂપિયા મૂક્યા હતા

- જ્યારે ઉત્તર પ્રદેશના પેપર ચેકરોએ આન્સર શીટ્સ ખોલી તો - અંદરથી સો અને પચાસની રૂપિયાની નોટ નીકળી હતી

- એટલું જ નહીં અમુક વધુ ભેજાબાજ સ્ટુડન્ટે તો અંદર પેપર ચેકરને નામ સંદેશા પણ મૂક્યા હતા - એમણે લખેલું કે, ‘આ પૈસા મૂકવા પાછળનું કારણ એ છે કે - પાસિંગ માર્કથી અમને પાસ કરી દો’

- બીજા એક એક વિદ્યાર્થીએ તો ઇમોશનલ થઇને લખ્યું કે, -'સર જી મહોદય, મેરી તબિયત ખરાબ હોને કે કારણ મૈંને સાફ નહીં લિખા, કૃપા કર કે મુજ પર દયા કરે, મૈં બહુત ગરીબ હૂં!'

- આ ઘટના બાદ એક પરીક્ષકનું કહેવું છે કે, 'આ જોઇને અમને એવું લાગે છે કે, - 'વિદ્યાર્થીઓએ કંઇ જ વાંચ્યું નથી અને... - ....આ રીતે રૂપિયા મૂકીને તેઓ પાસ થવા માટેની લાલચ આપી રહ્યા હતા.'

- ઉત્તર પ્રદેશમાં આ પહેલાં પણ આવું ઘણી વખત બની ચૂક્યું છે

- ત્યાં વિદ્યાર્થીઓ માટે આવી હરકતો કોઈ નવાઈની વાત નથી

Seeing who came from the north side of the paper check. uttar pardesh examiner cheque exam paper but find currency in answer sheet