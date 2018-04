ટાઇગર પાંજરે પુરાતા પહેલાંની 5 સેકન્ડ વાયરલ

જોધપુર: વીસ વર્ષ જુના કાળા હરણ શિકાર મામલે જોધપુર કોર્ટે ને દોષિત જાહેર કરીને પાંત વર્ષની જેલની સજા આપી છે. આ ઉપરાંત સલમાન ખાને રૂ. 10,000નો દંડ કરવામાં આવ્યો છે. સલમાન ખાનને કોર્ટમાંથી સીધો જોધપુર સેન્ટ્રેલ જેલ લઈ જવામાં આવ્યો છે. અહીં સલમાન ખાનનો મેડિકલ ચેકઅપ કરવામાં આવશે. સલમાન ખાનના વકીલે જામીન અરજી કરી દીધી છે. આ વિશે કાલે સુનાવણી કરવામાં આવશે.

Salman Khan Blackbuck Poaching Case Verdict. Decision in Blackbuck hunting case today, Salman may be imprisoned for six year. Salman Khan, Saif Ali Khan, Neelam, Tabu, Sonali Bendre, accused in this case, came to Jodhpur on Wednesday.