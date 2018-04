જામીન બાદ સલમાન જેલમુક્ત, ચાર્ટર્ડ પ્લેનથી પહોંચ્યો મુંબઈ

જોધપુર: કાંકાણી કાળિયાર શિકાર કેસમાં જોધપુર સેશન્સ કોર્ટે સલમાન ખાન જામીન આપી દીધા છે. જેલમુક્ત થયેલો સલમાન જોધપુર એરપોર્ટથી ચાર્ટર્ડ પ્લેનમાં મુંબઈ જવા રવાના થઇ ચૂક્યો છે. તેની બંને બહેનો અર્પિતા અને અલવીરા પણ ભાઈ જોડે પ્લેનમાં મુંબઈ જઇ રહી છે. જોકે, બિશ્નોઈ સમાજે સેશન્સ કોર્ટના આ નિર્ણયનો વિરોધ કર્યો છે. બિશ્નોઈ સમાજે કહ્યું કે, તેઓ આ ચુકાદાને હાઈકોર્ટમાં પડકારશે. સેશન્સ કોર્ટે રૂ. 50,000ના બોન્ડ ભરીને સલમાન ખાનના જામીન મંજૂરી કર્યા છે. 20 વર્ષની લાંબી કાયદાકિય પ્રક્રિયા બાદ સલમાન ખાન દોષિત જાહેર થયો હતો. જ્યારે તેને જામીન માત્ર બે જ દિવસમાં મળી ગયા છે.

Salman Khan Bail Hearing And Decision today. જજની ટ્રાન્સફર થતાં સલમાનની જામીનની મુશ્કેલી વધી