ચાલુ ડ્યૂટીએ નર્સ અને વૉર્ડ બૉય માણી રહ્યા હતા એકાંત, કોઈએ બનાવ્યો વીડિયો

ગોરખપુરઃ દેવરિયા જિલ્લા હૉસ્પિટલનો એક બિભત્સ વીડિયો સામે આવ્યો છે. હૉસ્પિટલમાં વૉર્ડ બૉય અને નર્સ આપત્તિજનક સ્થીતીમાં પકડાયા છે. વીડિયોમાં નર્સ અને વૉર્ડ બૉય ચાલુ ડ્યૂટીએ રૂમમાં બેસીને એકાંત માણી રહ્યાં છે. નર્સ અને વૉર્ડ બૉયની આ એકાંતનો વીડિયો કોઈએ બનાવ્યો. આ વીડિયો નાઇટ શીફ્ટનો છે. વીડિયો વાયરલ થયા પછી તપાસના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે.

