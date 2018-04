‘રાધે મા’નો નવો વીડિયો થયો વાયરલ, લગ્નમાં આ રીતે માર્યાં ઠુંમકા

જયપુરઃ પોતાને સાક્ષાત દેવીનો અવતાર માનતી વિવાદિત 'રાધે મા'નો નવો ઠુંમકા લગાવતો વીડિયો વાયરલ થયો છે. આ વીડિયો જયપુરનાં એક વેપારીના પૌત્રના લગ્ન સમારંભનો છે. આ લગ્ન પ્રસંગમાં રાધે મા તેના ભક્તો વચ્ચે ઠુમકા લગાવી રહી છે. જો કે રાધે માનો આ વીડિયો બે દિવસ પહેલાનો હોવનું કહેવામાં આવી રહ્યું છે.

