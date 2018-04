મોદીએ UKમાં કહ્યું, 'છેલ્લાં 20 વર્ષથી રોજ ગાળો ખાઉ છું'

લંડનઃ પ્રધાનમંત્રી લંડન વેસ્ટમિન્સ્ટર સેન્ટ્રલ હૉલમાં બુધવાર રાત્રે 'ભારત કી બાત સબકે સાથે' કાર્યક્રમમાં મૂળ ભારતીય લોકો સાથે વાતચીત કરી હતી. આ દરમિયાન કાર્યક્રમમાં સામેલ થયેલા એક યુવકે PM મોદીને તેમના સ્ટેમિના વિશે પૂછ્યું હતું. તે યુવકે મોદીએ પૂછ્યું કે, તમે તમારા સ્ટેમિના વિશે જણાવો, કેમકે અમે પણ તેને યૂઝ કરી દેશ હિત માટે કામ કરી શકીએ. આ વાતનો જવાબ આપતા મોદીએ કહ્યું કે, આના ઘણાં જવાબ હોઈ શકે છે. હસી-ખુશીની એક સાંજમાં મારે જવાબ આપવાનો છે. તો એક જવાબ એવો હોઈ શકે છે, 'છેલ્લા બે દશકથી હું દરરોજ 1 કિ.લો ગાળો સાંભળું છું'. PM મોદીનો આ જવાબ સાંભળી ત્યાં હાજર લોકો હસવા લાગ્યા હતા.

