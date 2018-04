હવે નરેન્દ્ર મોદી નવા અવતાર સાથે 3D એનિમેટેડ યોગ શીખવશે

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનો નવો અવતાર આવી ગયો છે. નરેન્દ્ર મોદી સ્વાસ્થ્યની બાબત જરા પણ ચલાવી લેતા નથી. એમાં પણ જો યોગ કરવાની વાત આવે એટલે - દેશના પ્રધાનમંત્રી સૌ પ્રથમ હોય.

તેઓ પોતે રોજ યોગાસન કરે છે અને ફિટ રહે છે. એમની આ પહેલને કારણે જ વિશ્વને ‘યોગ દિવસ’ની ભેટ મળી છે. હવે નરેન્દ્ર મોદીનો યોગ કરતો વીડિયો બહાર આવ્યો છે.

પરંતુ આ વીડિયોની ખાસિયત એ છે કે તેમાં સાચુકલા મોદી નહીં, બલકે તેનો 3D એનિમેટેડ અવતાર જોવા મળે છે. ખુદ નરેન્દ્ર મોદીએ પોસ્ટ કરેલા એ વીડિયોમાં તેઓ ‘ત્રિકોણાસન’ કરતા દેખાય છે.

તેમાં લખ્યું છે કે, 'યંગસ્ટરો દ્વારા બનાવવામાં આવેલો મારો યોગ કરતો 3D વીડિયો ખૂબ જ ક્રિએટિવિટીથી ભરપૂર છે'. આગામી દિવસોમાં અન્ય આસનોના આવા વીડિયો પણ આવશે તેવું મનાઈ રહ્યું છે.

Now Narendra Modi will teach 3D animated yoga with new avatar Narendra Modi in His New Animated Avatar is Your New Yoga Teacher Online: Watch Video Watch: The New Animated PM Modi Will Teach You Yoga