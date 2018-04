મોતનો પંખોઃ દીકરીએ પંખાની સ્વીચ દબાવી અને માતા સાથે ચોંટી ગઈ

અમેઠી,યૂપીઃ તિલોઈના બેરાર ગામમાં કરંટ લાગતા માતા-દીકરીનું મોત થયું છે. ખેતરેથી પાછા આવતા માતાએ દીકરીને પંખો ચાલુ કરવા કહ્યું અને દીકરી પંખો ચાલુ કરવા ગઈ. પંખાની સ્વીચ પાડતાં જ દીકરીને કરંટ લાગ્યો. દીકરીને કરંટ લાગતા જોઈ માતા પણ તેને બચાવવા દોડી ગઈ. માતાનો દીકરીને બચાવવા જવાનો પ્રયાસ સફળ ન થયો અને બંનેનો એક સાથે કરુણ અંત આવ્યો.

