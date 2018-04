રેસ્ટોરાંમાં બિલ ચૂકવવા બાબતે કરી મારામારી, દંબોગોએ કર્યું હવામાં ફાયરિંગ

દિલ્હીઃ પાંડવ નગર વિસ્તારનાં એક રેસ્ટોરાંમાં બિલ ન ચૂકવવા બાબતે ગુંડાઓએ મારામારી કરી હતી. પહેલાં પાંચ લોકો રેસ્ટોરાંમાં આવ્યા અને કેશ કાઉન્ટર પર મારામારી કરી અને પછી રેસ્ટોરાંની અંદર આવી ખુરશીથી એક વ્યક્તિને મારવા લાગ્યા. ત્યારબાદ પિસ્તોલથી ગુંડાઓએ હવામાં ફાયરિંગ કર્યું. જોકે આ સમગ્ર ઘટના CCTV કૅમેરામાં કેદ થઈ ગઈ હતી.

the non payment of money after eating food in pandav nagar restaurant firing after demolition