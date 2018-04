સલમાન પર કાળિયાર શિકારના કેટલા કેસ છે?

નેશનલ ડેસ્કઃ 20 વર્ષ જૂના કાળિયારના શિકાર કેસમાં આખરે જોધપુર કોર્ટે સલમાન ખાનને સજા સંભળાવી. કોર્ટે અન્ય આરોપી સૈફ અલી ખાન, તબ્બુ, નિલમ અને સોનાલી બેન્દ્રને નિર્દોષ જાહેર કર્યા છે. વર્ષ 1998માં ફિલ્મ 'હમ સાથ સાથ હૈ'ના શૂટિંગ દરમિયાન સલમાન પર ભવાદ ગામ, ઘોડા ફાર્મ હાઉસ અને કાંકણી ગામમાં કાળિયારના શિકારનો આરોપ હતો. આ મામલામાં સલમાન પર 4 કેસ થયા, અને સલમાને જેલ પણ જવું પડ્યું હતું. આવો જાણીએ કે સલમાન પર થયેલાં એ 4 કેસ શું છે.

Government prosecutor said, Salman be sentenced to six years in prison. સરકારી વકીલે સલમાનને ગણાવ્યો રિઢો ગુનેગાર| Salman Khan verdict Update. Salman Khan has three cases in the case of hunting and 1 case in the Arms Act